Дзюба может покинуть "Зенит" и перейти в "Рубин" из-за конфликта с Семаком

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за команду 215 матчей, забил 95 голов и отдал 61 результативную передачу. В составе петербургского клуба Артем стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.