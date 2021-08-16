Дзюба может покинуть "Зенит" и перейти в "Рубин" из-за конфликта с Семаком

Дзюба может покинуть "Зенит" и перейти в "Рубин" из-за конфликта с Семаком
Дзюба может покинуть "Зенит" и перейти в "Рубин" из-за конфликта с Семаком
Вчера, 20:00Спорт
Петербургский клуб планирует рассмотреть несколько вариантов расставания с форвардом.

Руководство «Зенита» приняло решение отдать в аренду нападающего Артема Дзюбу. Одним из претендентов на 32-летнего футболиста является казанский «Рубин». Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации источника, у Дзюбы и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака возник личный конфликт: тренера не устраивает поведение игрока в коллективе.

Отметим, что в последнем матче с московским «Локомотивом» Артем остался на скамейке запасных и вышел на поле только на 88-й минуте. Семак объяснил данное решение недостаточной физической готовностью форварда.

Действующее соглашение Дзюбы рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он сыграл за команду 215 матчей, забил 95 голов и отдал 61 результативную передачу. В составе петербургского клуба Артем стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

За национальную команду нападающий провел 55 встреч, отличившись 30 мячами.

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