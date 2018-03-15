В Башкирии отремонтировали спорткомплекс за 108,7 миллионов рублей

В Межгорье открылся новый спортивный комплекс, отремонтированный по программе «100 объектов к столетию образования Башкортостана», сообщили в пресс-службе правительства республики.

В 2013 году экспертиза признала спорткомплекс непригодным для безопасной эксплуатации и жители города обратились с письмом к главе республики с просьбой помочь.

Сейчас в нем есть восемь площадок для бадминтона, волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки, тренажерный и борцовский залы, лыжная база.