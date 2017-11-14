«Советский спорт» рассказал, сколько стоят товарищеские матчи сборной

А также приоткрыл тайны футбольных агентов.

Сегодня сборная России по футболу встречается с командой Испании в товарищеском матче накануне чемпионата мира по футболу-2018. «Советский спорт» рассказал об экономике таких встреч.

Напомним, 11 ноября сборная России сыграла в Москве с Аргентиной, в составе которой на поле вышел Лионель Месси, футбольная звезда первой величины. По некоторым данным, за это пришлось заплатить один миллион долларов. Примерно такой же порядок цифр и в других матчах с грандами мирового футбола: Испанией и Бразилией.

Кто организует такие матчи и на каких условиях – подробнее читайте в материале «Советского спорта» «Кто, кому и сколько? Тайны и экономика товарищеских матчей сборной России».