В Абакане Виктор Зимин отпраздновал с земляками первую победу сборной РФ

После того, как матч закончился, Зимин заявил, что его переполняют радостные эмоции. Команда показала отличный старт, однако ей нельзя расслабляться, потому что впереди серьезные соперники, отметил глава Хакасии. Он выразил надежду, что удачный дебют российских футболистов продолжится новыми победами, которые будут радовать болельщиков. Об этом пишет «Советский спорт».

Матч между сборными России и Саудовской Аравии прошел 14 июня после торжественного открытия Чемпионата мира по футболу-2018. Российская команда одержала победу со счетом 5:0.

Виктор Зимин не сидел в VIP-ложе стадиона «Лужники», а смотрел прямую трансляцию с телеэкрана в абаканском кафе «ROCK and ROLL bar». Около главы Хакасии находились местные болельщики, которые радовались за победу сборной вместе с Зиминым. Учитывая ажиотаж, в котором пребывает вся республика в связи с ЧМ-2018, многие кафе и бары Абакана стали спортбарами и начали показывать матчи чемпионата, который пройдет в 11 городах России.

Спортивное мероприятие будет длиться около месяца: с 14 июня до 15 июля. Игры пройдут на 12 стадионах в Москве, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Саранске и Сочи.