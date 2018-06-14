Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Как сообщает издание Rns.online , годовой доход нападающего «Барселоны» оценивается в 111 миллионов долларов, из которых как игрок Месси заработал 84 миллиона долларов.

На втором месте расположился португалец Криштиану Роналду, доход которого составил 108 миллионов долларов (по контракту с мадридским «Реалом» — 61 миллион долларов). Третье место досталось бразильцу Неймару с годовым доходом в 90 миллионов долларов. Его зарплата во французском ПСЖ составляет 73 миллиона долларов.