Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Сегодня, 18:42Спорт
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Журнал Forbes назвал аргентинского спортсмена Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Как сообщает издание Rns.online, годовой доход нападающего «Барселоны» оценивается в 111 миллионов долларов, из которых как игрок Месси заработал 84 миллиона долларов.
На втором месте расположился португалец Криштиану Роналду, доход которого составил 108 миллионов долларов (по контракту с мадридским «Реалом» — 61 миллион долларов). Третье место досталось бразильцу Неймару с годовым доходом в 90 миллионов долларов. Его зарплата во французском ПСЖ составляет 73 миллиона долларов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей