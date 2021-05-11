Поединок Вердума с Феррейрой признан несостоявшимся

Поединок Вердума с Феррейрой признан несостоявшимся
Поединок Вердума с Феррейрой признан несостоявшимся
Сегодня, 20:55СпортФото: pxhere.com
Бой прошел в ночь на 8 мая на турнире промоушена PFL. 

Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси рассмотрела апелляцию бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердума на результат встречи с Ренаном Феррейрой, признав бой несостоявшимся, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, 43-летний Вердум был отправлен Феррейрой в нокаут, однако после боя выразил недовольство работой рефери. Бразилец заявил, что в одном из эпизодов провел на сопернике удушающий прием, после чего тот постучал в знак сдачи боя, однако судья оставил это без внимания.

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