Поединок Вердума с Феррейрой признан несостоявшимся

Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси рассмотрела апелляцию бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердума на результат встречи с Ренаном Феррейрой, признав бой несостоявшимся, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на MMA Junkie.
Напомним, 43-летний Вердум был отправлен Феррейрой в нокаут, однако после боя выразил недовольство работой рефери. Бразилец заявил, что в одном из эпизодов провел на сопернике удушающий прием, после чего тот постучал в знак сдачи боя, однако судья оставил это без внимания.