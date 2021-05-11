Поединок Вердума с Феррейрой признан несостоявшимся

Напомним, 43-летний Вердум был отправлен Феррейрой в нокаут, однако после боя выразил недовольство работой рефери. Бразилец заявил, что в одном из эпизодов провел на сопернике удушающий прием, после чего тот постучал в знак сдачи боя, однако судья оставил это без внимания.