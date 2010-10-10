Спортивный вечер Рустэма Хамитова не задался

Напомним, что армейцы, генеральным спонсором которых является «Башнефть», в паузе, связанной с играми национальных сборных, планировали провести товарищескую встречу со сборной Башкирии. Команда республики должна была быть представлена, в основном, клубом второго дивизиона России – уфимским «Башинформсвязь-Динамо». В матче, который преподносился как встреча на Кубок Президента Башкортостана, Рустэмом Хамитовым была поставлена задача победить. Ажиотаж вокруг этой игры в Уфе был огромный. Вход – строго по пригласительным билетам. Телекомпания БСТ запланировала прямую трансляцию для всех остальных. Теперь несостоявшаяся встреча перенесена на неопределенный срок.

Но отмена футбола не стала помехой, и Рустэм Закиевич в компании супруги отправился на хоккейный матч «Салават Юлаев» - «Югра» (Ханты-Мансийск), который начинался в 17:00. Отметим, что это первое появление Хамитова на домашней игре Континетальной хоккейной лиги и второе на хоккее вообще: пропустить предсезонный Кубок президента глава республики никак не мог и даже лично вручал победителям и призерам призы.