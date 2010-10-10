Спортивный вечер Рустэма Хамитова не задался
Президент республики свой воскресный день решил посвятить спортивным мероприятиям. Но московский ЦСКА, который сегодня в 14:00 по уфимскому времени должен был сыграть товарищеский матч со сборной Башкортостана, не вылетел из столицы. Причиной неявки москвичей стали погодные условия – в Уфе уже третий день стоит густой туман, из-за которого утром в воскресенье и был парализован местный аэропорт.
Напомним, что армейцы, генеральным спонсором которых является «Башнефть», в паузе, связанной с играми национальных сборных, планировали провести товарищескую встречу со сборной Башкирии. Команда республики должна была быть представлена, в основном, клубом второго дивизиона России – уфимским «Башинформсвязь-Динамо». В матче, который преподносился как встреча на Кубок Президента Башкортостана, Рустэмом Хамитовым была поставлена задача победить. Ажиотаж вокруг этой игры в Уфе был огромный. Вход – строго по пригласительным билетам. Телекомпания БСТ запланировала прямую трансляцию для всех остальных. Теперь несостоявшаяся встреча перенесена на неопределенный срок.
Но отмена футбола не стала помехой, и Рустэм Закиевич в компании супруги отправился на хоккейный матч «Салават Юлаев» - «Югра» (Ханты-Мансийск), который начинался в 17:00. Отметим, что это первое появление Хамитова на домашней игре Континетальной хоккейной лиги и второе на хоккее вообще: пропустить предсезонный Кубок президента глава республики никак не мог и даже лично вручал победителям и призерам призы.
Хоккейный вечер получился скомканным. Новичок КХЛ «Югра» - соперник весьма скромный и все пришедшие на «Уфа-арену» закономерно ожидали легкой победы. В принципе, начало встречи к этому и располагало. Не успел Рустэм Хамитов облюбовать свое место в ложе почетных гостей, как Александр Радулов открыл счет уже на седьмой секунде матча. «Салават» довольно уверенно вел игру и первый период так и закончил со счетом 1:0. Но вторая двадцатиминутка стала для уфимской команды просто чудовищной. Четыре пропущенных шайбы, катастрофа в игровой дисциплине и как итог – счет 1:4 и сдавшие нервы главного тренера «юлаевцев» Вячеслава Быкова, который во время спора с арбитрами игры со всей силы бросил на пол бутылку с водой. Это вылилось в двухминутный штраф его команды «за задержку игры». В заключительном периоде «Салават» много атаковал, дважды забил, но все равно уступил – 3:4. Супруга президента на все перипетии матча реагировала довольно живо и несколько раз со своего места вскакивала, а сам президент смотрел игру довольно спокойно, попутно общаясь с соседями по ВИП-ложе: президентом клуба Николаем Кураповым, мэром Уфы Павлом Качакаевым и бывшим президентом республики Муртазой Рахимовым.
Андрей ЛОПАТА.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости