Смолов "подвинул" Аспаса в "Сельте"

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Перешедший в испанский клуб нападающий дебютировал в старте за"Сельту" в свой 30-й день рождения.
Нападающий Федор Смолов впервые вышел в основе «Сельты» в матче против «Севильей». Об этом сообщает «Советский спорт».
Форвард дебютировал на «Балаидос» 9 февраля в свой 30-й день рождения. В предыдущем матче против «Валенсии» он вышел лишь на вместо Габриэла Фернандеса. Его действия произвели на болельщиков и прессу положительные впечатления.
Для игры 9 февраля тренер выбрал схему 4-3-3, в которой Смолов оказался единственным центрфорвардом. При этом Аспас впервые в сезоне.
ушел на правый фланг.
«Сельта» победила «Севилью» со счетом 2:1. Однако Федор голом не отличился.
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