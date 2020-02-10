Смолов "подвинул" Аспаса в "Сельте"

Нападающий Федор Смолов впервые вышел в основе «Сельты» в матче против «Севильей». Об этом сообщает «Советский спорт».

Форвард дебютировал на «Балаидос» 9 февраля в свой 30-й день рождения. В предыдущем матче против «Валенсии» он вышел лишь на вместо Габриэла Фернандеса. Его действия произвели на болельщиков и прессу положительные впечатления.

Для игры 9 февраля тренер выбрал схему 4-3-3, в которой Смолов оказался единственным центрфорвардом. При этом Аспас впервые в сезоне.

ушел на правый фланг.