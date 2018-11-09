«Флорида Пантерз» смогла выиграть у «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ

Матч проходил в американском городе Флорида. Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».

У хозяев льда шайбы в ворота соперников смогли забросить Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо, Колтон Сивиор и Евгений Дадонов. Еще один игрок «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич осуществил результативную передачу. Из хоккеистов «Эдмонтона Ойлерза» гол престижа забил Леон Драйзайтль.

В этом сезоне на счету Евгения Дадонова 14 очков – семь забитых шайб и семь результативных передач. У Богдана Киселевича на сегодняшний день пока только две результативные передачи.