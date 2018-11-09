«Флорида Пантерз» смогла выиграть у «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ
Накануне в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Флорида Пантерз» со счетом 4:1 одолела игроков «Эдмонтон Ойлерз».
Матч проходил в американском городе Флорида. Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».
У хозяев льда шайбы в ворота соперников смогли забросить Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо, Колтон Сивиор и Евгений Дадонов. Еще один игрок «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич осуществил результативную передачу. Из хоккеистов «Эдмонтона Ойлерза» гол престижа забил Леон Драйзайтль.
В этом сезоне на счету Евгения Дадонова 14 очков – семь забитых шайб и семь результативных передач. У Богдана Киселевича на сегодняшний день пока только две результативные передачи.
Отметим, что вчера еще два хоккеиста из России отличились в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Питтсбург Пингвинз». Так Александр Овечкин смог один раз поразить ворота соперников, а его партнер по команде Евгений Кузнецов исполнил одну результативную передачу. Оба россиянина играли за команду «Вашингтон Кэпиталз». Последняя одержала победу во встрече, одолев «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.