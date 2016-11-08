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Защитник «Уфы» Виктор Васин: Задача одна – победить Катар
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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Защитник «Уфы» Виктор Васин: Задача одна – победить Катар

8 ноября 2016, 17:46Спорт
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