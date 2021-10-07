Италия уступила Испании, прервав свою серию из 37 матчей без поражений

Как сообщает «Советский спорт», полуфинальная встреча Лиги А прошла в среду, 6 сентября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес (17-я и 45-я минуты). У проигравших точным ударом отличился Лоренцо Пеллегрини (83).
Обыграв итальянцев, Испания стала первым финалистом второго в истории розыгрыша Лиги наций. Второй участник финала определиться в матче между сборными Бельгии и Франции, который состоится 7-го числа в Турине (Италия).
Отметим, что итальянская сборная прервала свою рекордную серию из 37 матчей без поражений – 28 побед и девять ничьих. До неудачи в матче с Испанией итальянцы в последний раз проигрывали в гостевой встрече с командой Португалии (0:1), которая состоялась в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций 10 сентября 2018 года.