Италия уступила Испании, прервав свою серию из 37 матчей без поражений

Италия уступила Испании, прервав свою серию из 37 матчей без поражений
Италия уступила Испании, прервав свою серию из 37 матчей без поражений
Вчера, 20:30Спорт
Футболисты сборной Испании нанесли поражение команде Италии в гостевом матче 1/2 финала Лиги наций.

Как сообщает «Советский спорт», полуфинальная встреча Лиги А прошла в среду, 6 сентября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей дублем отметился Ферран Торрес (17-я и 45-я минуты). У проигравших точным ударом отличился Лоренцо Пеллегрини (83).

Обыграв итальянцев, Испания стала первым финалистом второго в истории розыгрыша Лиги наций. Второй участник финала определиться в матче между сборными Бельгии и Франции, который состоится 7-го числа в Турине (Италия).

Отметим, что итальянская сборная прервала свою рекордную серию из 37 матчей без поражений – 28 побед и девять ничьих. До неудачи в матче с Испанией итальянцы в последний раз проигрывали в гостевой встрече с командой Португалии (0:1), которая состоялась в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций 10 сентября 2018 года.

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