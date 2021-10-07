Италия уступила Испании, прервав свою серию из 37 матчей без поражений

Отметим, что итальянская сборная прервала свою рекордную серию из 37 матчей без поражений – 28 побед и девять ничьих. До неудачи в матче с Испанией итальянцы в последний раз проигрывали в гостевой встрече с командой Португалии (0:1), которая состоялась в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций 10 сентября 2018 года.