В Сочи главным оракулом ЧМ-2018 сделали кролика

По словам педагога заведения Веры Антонец, зверек довольно точно выбирает финалистов самых разных игр. Об этом седьмого июня пишет газета «Известия».

В Эколого-биологическом центре нередко проходят мероприятия для детей. Среди гостей устраивают конкурсы. Прогнозы Пушка часто сбываются. Кролику дают различные предметы, например, мячи либо кегли. Зверек проявляет к ним интерес и делает свой выбор.

Так Пушка официально представили в качестве оракула на одном из торжеств в Сочи, посвященных ЧМ-2018. Кролик уже предсказал выигрыш команды России над сборной Саудовской Аравии в первой игре ЧМ.