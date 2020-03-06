Командный дух: Х Зимняя спартакиада «Роснефти» собрала в Уфе спортсменов компании

Отличную неделю, полную ярких эмоций и славных побед, провели в Уфе сотрудники различных подразделений ПАО «НК «Роснефть». Лыжники, конькобежцы и хоккеисты добились потрясающих результатов в состязаниях, пообщались друг с другом и увезли домой позитивный заряд и прекрасные воспоминания.

В общей сложности в нынешней Зимней Спартакиаде, уже в четвертый раз прошедшей в столице Башкирии, приняли участие 38 команд, объединившие 671 участника, среди которых были как начинающие хоккеисты, лыжники, конькобежцы, так и «титулованные спортсмены», уже не раз ранее поднимавшиеся на пьедестал корпоративных спортивных игр.

Команды соревновались в лыжном спорте (мужчины — 10 км, женщины — 5 км и эстафета), беге на коньках (мужчины и женщины — по 500 м и эстафета), хоккее и эстафете на санях.

Основные события прошли на площадках стадиона «Биатлон» (для конькобежцев и лыжников) и в уфимском Дворце спорта (для хоккеистов и участников состязаний на санях).

Трудно пришлось спортсменам 26 февраля во время лыжных соревнований при плюсовой температуре. Лидеры на дистанциях менялись практически после каждого забега. И всё это при мощной поддержке болельщиков.

Высокую оценку организаторам и духу Спартакиады дал участник эстафеты, представитель Центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть» Александр Маланичев.

— Я уже в третий раз принимаю участие в Спартакиаде «Роснефти». Прежде всего, это всегда высокий командный дух, которым пропитан воздух и всё вокруг. К сожалению, мы еще ни разу не выигрывали, но зато нам есть куда стремиться, к новым спортивным высотам! Наши болельщики сегодня громче всех болеют на трибунах, и мы стараемся выкладываться на всю катушку, — поделился эмоциями Александр.

В последний день соревнований спортивные страсти достигли накала в уфимском Дворце спорта, полная реконструкция которого, к слову, была проведена на средства «Башнефти». В финал хоккейного турнира вышли команды «Северная нефть» и «Самаранефтегаз». Счет оставался нулевым на протяжении всей встречи, и только буллиты помогли определить лидера, которыми стали самарцы.

Вратарь победившей команды Денис Канарейкин рассказал, что принимает участие в Спартакиаде уже восьмой год и уже не представляет своей жизни без спорта.

— Меня переполняют эмоции. Мы вложили сегодня в победу все свои силы и, конечно, очень рады таком классному результату. Все ребята проявили характер, поэтому мы смогли добиться успеха, — рассказал Денис. — Большое спасибо Уфе за прекрасную организацию соревнований: трансфер, проживание, питание и непосредственно организация соревнований — всё сделано на самым высоком уровне.

В общем командном зачете по всем видам спорта X Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» победу одержала команда «Ангара». Второе место заняла «Самаранефтегаз», а «бронзу» завоевали спортсмены «Башнефти».

Высокую оценку X Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» дал и главный инспектор соревнований Валентин Самойлов.

— Каждый год у нас проводятся зимние Спартакиады, и каждый год в наши ряды добавляются новые команды. На этих соревнованиях их тоже стало значительно больше, чем раньше. В целом участников стало больше на сто человек. Некоторые команды сформировались только в этом году и приехали впервые, но уже показали достойные результаты, — отметил Валентин Самойлов. — Я рад, что в этом году Спартакиада прошла без серьезных травм. Не сомневаюсь, что каждый ее участник увезет домой огромный заряд позитива от совместных спортивных занятий.