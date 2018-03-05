Зимняя. Жаркая. Наша: VIII Спартакиада «Роснефти» прошла в Уфе

В минувшие выходные на льду уфимского Дворца спорта разгорелись настоящие спортивные страсти. Завершающий день VIII Зимней Спартакиады НК «Роснефть» созвал на трибуны ледового дворца участников состязаний и их болельщиков, чтобы вновь пережить горячие минуты спортивных баталий.

Всю прошлую неделю на площадках Уфимского Дворца спорта и спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» за спортивные медали боролись 29 команд дочерних обществ и центрального аппарата компании «Роснефть».

Соревнования проходили в хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и эстафете на санях. Своих делегатов на состязания в Уфу прислали почти все подразделения Роснефти, а Башнефть, дочерняя компания нефтяного гиганта, выставила даже две команды.

В финальном матче корпоративной спартакиады по хоккею на льду встретились лучшие команды – наша «Башнефть» и сибирская «Ангара».

Болельщики «Башнефти» поддерживали своих любимцев изо всех сил. Девчачья группа поддержки в фиолетовых накидках прыгала на трибуне и скандировала речевки, болельщики с трибун слали всю свою энергию на ледовую площадку.

«Самый сильный и большой клуб «Башнефти» наш родной!»

«Только «Башнефть» и только победа!»

«Победа в спорте – победа в работе!»

В общем, все было как на настоящем большом хоккее.

Больше всего «нефтяные фанаты» болели за нападающего Дмитрия Гриценко, который оправдал их ожидания и метко поражал ворота оппонентов. С корреспондентом Медиакорсети охотно пообщался болельщик команды «Башнефть» Дамир Аглетдинов.

Молодой человек рассказал, что работает в ООО «Башнефть-Добыча», сам занимается спортом и не пропускает ни одного матча корпоративной хоккейной команды.

- Мы сюда приходим по своей инициативе. Ребят своих поддержать, заряд адреналина получить. Наша команда – самая лучшая! И в прошлом году, и в этом «Башнефть» взяла первое место в хоккее, мы ими гордимся! – рассказал Дамир Аглетдинов.

Финальный хоккейный матч Спартакиады завершился со счетом 5:1 в пользу «Башнефти», по окончании игры, как и полагается, прямо на льду Дворца спорта состоялись фотосессия с чемпионами и послематчевые блиц-интервью с игроками и наставниками победившей команды.

Капитан хоккейной команды «Башнефть» Ильдар Сюндюков развеял слухи о том, что в команде играют профессиональные спортсмены из клубов, которые поддерживает нефтяная компания.

- Видимо, так говорят, потому что мы хорошо играем, - с улыбкой пояснил Ильдар корреспонденту Медиакорсети. – Но никакого подвоха или секрета тут нет. Все наши игроки работают в разных подразделениях «Башнефти» не меньше года, ведут здоровый образ жизни. К нынешней Спартакиаде мы готовились плотно два последних месяца, тренировались, как минимум, по два раза в неделю.

Сам Ильдар работает в ООО «Башнефть-Полюс», ездит в командировки на месторождение Требса и Титова. Хоккеем занимался семь лет до работы в «Башнефти», очень рад, что смог продолжить занятия любимым видом спорта и теперь. Семья относится к его увлечению с пониманием, поддерживает во всем, так что Ильдар успевает и работать, и тренироваться.

Интересно было услышать впечатления гостей из других регионов страны.

- Спартакиада в Уфе проходит на самом высоком уровне, есть условия и для проживания, и для тренировок, и для соревнований, - поделилась впечатлениями представительница сборной команды компании «Самаранефтегаз» Ирина Власова.

- Мы приехали на Зимнюю корпоративную Спартакиаду в этом году в первый раз, до чемпионских результатов нам пока далеко, но зато получили море приятных впечатлений и адреналина. Будем тренироваться, чтобы в будущем году выступить лучше, - рассказала участница сборной команды компании «Няганьнефтегаз» Эльмира Сидорова.

Обе девушки приехали во Дворец спорта не только для того, чтобы поболеть за своих соратников, но и чтобы самим выступить в заключительной спортивной дисциплине Спартакиады – эстафете на санях. Болея за спортсменов, некоторые болельщики едва не сорвали голоса. Некоторые команды мчались по дистанции, что называется, нос к носу, так что выяснять имя победители несколько раз приходилось при помощи видеофиниша.

По окончании соревнований настали тягостные минуты ожидания, пока судейская коллегия подсчитывала результаты, чтобы узнать, кто же стал абсолютным лидером в командном зачете.

- Мы очень волнуемся за нашу команду, у нас ребята на шорт-треке два раза упали, - переживали девочки из группы поддержки Башнефти.

- Зато в хоккее не оставили другим командам даже ни одного шанса на победу! – возражали им представители других команд. - Конечно, Башнефть так прекрасно выступила, потому что тут, в Уфе, созданы такие классные условия для развития спорта.

В итоге победителем VIII Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» в Уфе стала команда «Ангара», а башкирские нефтяники в командном зачете завоевали серебро. Третье место досталось спортсменам из Самары.