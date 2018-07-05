КХЛ обнародовала календарь на сезон-2018/19

Далее Салават Юлаев продолжит турне по городам Западной Конференции. 4 сентября подопечные Николая Цулыгина сыграют в Череповце с местнйо Северсталью. 6 сентября в Ярославле с Локомотивом. 8 сентября в Санкт-Петербурге со СКА.

Cвой первый домашний матч юлаевцы проведут только 12 cентября. В гости приедет нижегородское Торпедо. Домашняя серия продолжится зеленым дерби. 14 cентября в Уфу пожалует казанский Ак Барс. 16 cентября также дома уфимцы будут экзаменовать нижнекамский Нефтехимик, а 18-го - новосибирскую Сибирь. Завершится первая домашняя серия матчем с астанинским Барысом, который состоится - сентября.

В новом сезоне примут участие 25 команд. Турнир стартует 1 сентября, а закончится 22 февраля следующего года. В первом матче регулярки встретятся обладатель Кубка Гагарина минувшего сезона "Ак Барс" и обладатель Кубка континента сезона-2017/18 СКА. Эта встреча состоится в Казани 1 сентября. Команды разыграют Кубок открытия.