В Башкирии предложили создать паралимпийскую команду на Детских играх-2019

Вчера, 3 апреля, в уфимском Конгресс-холле глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с почетными гостями церемонии вручения V Общественной премии «Молодость нации», среди которых были главный инициатор премии – депутат Госдумы и известная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, прославленные спортсмены: борец греко-римского стиля Александр Карелин, боксер Дмитрий Пирог, член Совета Федерации Татьяна Лебедева, председатель исполкома Паралимпийского комитета России Павел Рожков, заслуженная артистка России Диана Гурцкая и советник президента Международной ассоциации исламского бизнеса Абдула Муташгаджиев.

Рустэм Хамитов, прежде всего, высказал благодарность Риме Баталовой за ее активную работу по пропаганде спорта и другим гостям.

- Уже есть определённые достижения, результаты. Результаты – это вторично. Главное, что эти ребята чувствуют себя востребованными и видят перспективу в жизни. Глядя на них, и другие за ними тянутся. В целом это формирует атмосферу доброты, душевности, справедливого, правильного подхода к жизни. Этого у нас зачастую не хватает. Может быть, это связано с особенностями рыночной экономики, имею в виду чёрствость, равнодушие, атомизацию нашего общества, разобщённость. А вы собираете это общество в нужном направлении, правильно действуете, - подчеркнул глава Башкирии роль своих собеседников и рассказал о положении дел в регионе.

- В следующем году у нас будут 50-е Летние Международные детские игры. Это большие соревнования, к нам приедут порядка 30-40 стран, может, даже больше. Международный олимпийский комитет знает об этих играх. В 2013 году мы принимали зимние игры. Учредителям очень понравилось, и они предложили нам провести летние. Расходы небольшие, порядка 100-150 млн рублей. Мы можем позволить себе такого рода расходы, - уточнил Рустэм Хамитов.

Дальше он упомянул о достижениях профессиональных спортсменов, правда, не всех.

- Есть у нас профессиональный спорт. В последние несколько лет появилась и футбольная команда. Конечно, это всё дополнительные расходы. Но, глядя на футболистов, много детей идёт в секции, занимается. Традиционны для нас борьба, хоккей, лыжи, лёгкая атлетика. Что называется, всё в работе. Мы и дальше будем так трудиться, иметь результаты. Вы всегда можете на нас рассчитывать, приезжать к нам в любое время, - сказал глава республики.

В ходе встречи Рима Баталова рассказала о развитии детского адаптивного спорта в Башкирии. Она поблагодарила своих коллег-депутатов за активную пропаганду спорта, здорового образа жизни и выразила благодарность руководству республики за внимание, уделяемое развитию паралимпийского движения.

В свою очередь Глава республики предложил организовать юношескую паралимпийскую команду для выступления на Международных детских играх 2019 года.

Во время беседы речь зашла и о строительстве Центра спортивной подготовки в уфимском микрорайоне Затон.

– Центр недешевый, 3 млрд рублей. Мы строим его за свой счет, находим эти ресурсы. Думаю, немногие регионы могут справиться с такими объектами, – сказал Рустэм Хамитов. – К лету 2019 года этот комплекс заработает нормально. В следующем году там будет большой бассейн. Международные детские игры проведём в том числе там. На 2020-2021 годы останутся гостиница и реабилитационный центр.

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