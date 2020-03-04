Софья Самоделкина - новая звездочка российского фигурного катания
4 марта, 14:57СпортФото: sovsport.ru
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В свои 13 воспитанница ЦСКА стала лучшей на открытых всероссийских соревнованиях.
Воспитанница СШОР ЦСКА Софья Самоделкина победила на открытых всероссийских соревнованиях "Мемориал Волкова". На данный момент 13 летняя фигуристка является сильнейшей из учениц тренера Сергея Давыдова, сообщает "Советский спорт".С осени 2019-го, когда Самоделкина предъявила конкуренткам аксель в три с половиной оборота, она стала часто обходить лучшую из 12-летних Тутберидзе Софью Акатьеву. Последний такой случай имел место как раз в феврале, в финале Кубка России. В следующем сезоне воспитанница ЦСКА выступит в юниорской серии Гран-при.
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