Шибанова: Игры в столице Китая следовало перенести на более поздний срок

Шибанова: Игры в столице Китая следовало перенести на более поздний срок
Шибанова: Игры в столице Китая следовало перенести на более поздний срок
Сегодня, 00:11СпортФото: фрагмент видео
Российская хоккеистка Шибанова рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться спортсменам в Олимпийской деревне.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", Анна Шибанова пришла к выводу, что Игры в столице Китая следовало перенести на более поздний срок, поскольку участники соревнований львиную доли времени уделяют не подготовке к предстоящим стартам, а профилактическим мероприятиям во избежание заражения коронавирусом. К тому же команда была вынуждена отменить тренировку на льду и заниматься в своих номерах. Защитник сборной отметила крайне слабую по сравнению с Олимпиадой в Сочи организацию. Напомним, соревновательная часть Игр стартовала уже сегодня, однако торжественная церемония открытия и старты главных видов спорта пройдут позже.

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