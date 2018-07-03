В Уфе участники забега «МaturRun» собрали 200 тысяч рублей

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Все собранные средства поступят на создание тактильного мини-парка под открытым небом.
1 июля состоялся забег «МaturRun» в уфимском городском парке имени Ивана Якутова.
Еще до его начала было принято решение, что все собранные от продажи билетов средства будут перечислены на создание тактильного мини-парка под открытым небом в парке имени Ивана Якутова.
В забеге приняли более 200 участников, включая 140 детей. Было использовано 115 кг ярких красок «холли». В итоге было собрано около 200 тысяч рублей.
Напомним, проект «Уфа тактильная» реализуется Центром социальных технологий «Ломая барьеры».
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