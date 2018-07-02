За выход в 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России получит 16 млн долларов

Систему распределения денег спортивные чиновники ФИФА утвердили в 2017 году. Сборные прошедшие в 1/4 финала и занявшие с пятого по восьмое место, получат по 16 миллионов долларов. Команде, которая займет четвертое место, достанется 22 миллиона долларов. За третье место дадут 24 миллиона долларов. Национальная футбольная федерация финалиста получит 28 миллионов долларов. Сборная-чемпион станет обладателем 38 миллионов долларов.