Сын Трампа опубликовал расчеты о том, что оставили американские власти террористам

Сын Трампа опубликовал расчеты о том, что оставили американские власти террористам
Сын Трампа опубликовал расчеты о том, что оставили американские власти террористам
Вчера, 22:44ОбществоФото: pxhere.com
Сын экс-президента США Дональда Трампа опубликовал информацию о том, сколько оружия оставляют власти Америки террористам. Соответствующий пост был выложен в Твиттере.

Согласно проведенному расчету, власти оставили талибам (движение признано террористическим и запрещено в РФ) военного вооружения на 85 млрд долларов.

Как сообщает источник infox.ru, сыном Трампа приводятся расчеты Счетной палаты США. Он провел анализ, сколько потратил каждый гражданин США на вооружение талибов - сумма составила 265 долларов. Было отмечено, что в распоряжении талибов оказалось свыше 350 тысяч автоматов, более 60 тысяч пулеметов, свыше 40 тысяч пикапов, 8 тысяч военных грузовиков и множество другой военной техники.

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