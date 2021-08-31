Сын Трампа опубликовал расчеты о том, что оставили американские власти террористам

Как сообщает источник infox.ru, сыном Трампа приводятся расчеты Счетной палаты США. Он провел анализ, сколько потратил каждый гражданин США на вооружение талибов - сумма составила 265 долларов. Было отмечено, что в распоряжении талибов оказалось свыше 350 тысяч автоматов, более 60 тысяч пулеметов, свыше 40 тысяч пикапов, 8 тысяч военных грузовиков и множество другой военной техники.