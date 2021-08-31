Обманутые «черными риелторами» жители Уфы написали письмо Герману Грефу

Жители Уфы написали письмо (копия имеется в распоряжении Mkset) президенту и председателю правления СберБанка Герману Грефу, под письмом поставили подпись 10 человек. В письме утверждается, что жители Уфы стали жертвами «банды черных риелторов», которые были задержаны в 2019 году. Сообщается, что весь материальный ущерб, который был причинен, составляет около 100 миллионов рублей.
Так, авторы письма понимают, что Греф не может «давать каких-либо указаний» силовикам, однако уфимцы надеются, что авторитет и принципиальная позиция по данному вопросу помогут решить конфликт. В письме также отмечается, что раз «к уголовной ответственности не привлечены все возможные участники преступной банды», то и ущерб в 3,08 миллиона рублей не будет возмещен банку, который по данным авторов письма, признан потерпевшим в двух уголовных делах. Также некоторые клиенты банка, обманутые «черными риелторами», из-за бездействия его сотрудников лишись своих сбережений, в связи с этим уфимцы просят провести служебную проверку.
Напомним, что ранее обманутые «черными риелторами» уфимцы уже писали письмо Президенту России Владимиру Путину. Помимо этого, в первых числах августа Нина Ткаченко подавала уведомление в мэрию города о проведении митинга 14 августа на площади перед Дворцом спорта. Так, женщина планировала собрать около 500 обманутых жителей, но мэрия порекомендовала отложить проведение митинга до свободных от пандемии времен. Однако провести велоквест 22 августа власти города все же разрешили.