Обманутые «черными риелторами» жители Уфы написали письмо Герману Грефу

Так, авторы письма понимают, что Греф не может «давать каких-либо указаний» силовикам, однако уфимцы надеются, что авторитет и принципиальная позиция по данному вопросу помогут решить конфликт. В письме также отмечается, что раз «к уголовной ответственности не привлечены все возможные участники преступной банды», то и ущерб в 3,08 миллиона рублей не будет возмещен банку, который по данным авторов письма, признан потерпевшим в двух уголовных делах. Также некоторые клиенты банка, обманутые «черными риелторами», из-за бездействия его сотрудников лишись своих сбережений, в связи с этим уфимцы просят провести служебную проверку.