Имена лучших энергетиков России назвали в Челябинске

Свыше 1800 руководителей районов электрических сетей со всей страны показывали свои знания и соревновались в применении практических навыков. Они провели технический аудит 38 районов электросетей Челябинской области, дистанционные оценочные мероприятия, а также решили задачи кейсов по основным направлениям развития энергетики, сообщает kursdela.biz.

По словам министра энергетики России Александра Новака, который выступил на закрытии, подобные мероприятия очень важны как для отрасли, так и для всей страны. Ведь именно энергетика является основой современной экономики. Технологии, а вместе с ними и вся отрасль, развиваются очень быстро. Поэтому стратегически верным является решение компании «Россети» не только проводить цифровую трансформацию в энергетике, но и вкладывать средства в получение персоналом необходимых навыков. Новак тепло поздравил всех участников и победителей конкурса, а также выразил уверенность, что они внесут значительный вклад в будущее России.

Глава энергохолдинга Павел Ливинский заявил, что конкурс теперь будет проводиться раз в два года. Обмен идеями и опытом будет проходить не только внутри компании «Россети», но и с сотрудниками других сетевых организаций. Основная победа для участников конкурса, а также всей отрасли и страны - возможность открыто пообщаться с другими специалистами, добавил Ливинский. Он поздравил участников с окончанием мероприятия и выразил уверенность, что совместно можно решить любые задачи.