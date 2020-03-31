В‌ ‌Татарстане‌ ‌полицейский‌ ‌обвиняется‌ ‌в‌ ‌мошенничестве‌

По данным следствия, в сентябре 2019 года женщина попросила своего друга проверить полицейских, которые обвинили ее мужа в торговле наркотиками. По словам женщины, дело могло быть сфабриковано. Об этом пишет fedpress.ru.

Друг обратился за помощью к сотруднику полиции, который позже стал обвиняемым в деле о мошенничестве. Правоохранитель потребовал 3,5 миллиона рублей за возврат дела из суда на дополнительное расследование.

У полицейского не было полномочий для таких действий. Женщина обратилась в ФСБ, сотрудники которой взяли это дело под контроль. В итоге за 1,8 миллионов рублей обвиняемый изготовил фиктивные рапорт и справку, в которых была информация о том, что подбросили наркотики полицейские. Когда сделка состоялась, сотрудники ФСБ задержали полицейского, завели на него уголовное дело и отправили его под арест.