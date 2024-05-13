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В центре Уфы появится новый сквер

В центре Уфы появится новый сквер

13 мая 2024, 15:52
Фото: Илвир Нурдавлятов/Vk
В столице Башкирии перед ГКЗ «Башкортостан» появится сквер, сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

По словам чиновника, задумка нового общественного пространства появилась давно, реализовать идею решили к 450-летию города. Сквер получит название «Ете» и «будет связан с историе башкирской земли».

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«Не буду рассказывать все подробности сейчас, пусть это будет сюрпризом, — написал Нурдавлятов. — При реализации концепции объекта внимание обращаем на каждую деталь, советуемся с искусствоведами и историками. Также согласовываем со специалистами применяемые материалы и технические решения».
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