В центре Уфы появится новый сквер

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
По словам чиновника, задумка нового общественного пространства появилась давно, реализовать идею решили к 450-летию города. Сквер получит название «Ете» и «будет связан с историе башкирской земли».
«Не буду рассказывать все подробности сейчас, пусть это будет сюрпризом, — написал Нурдавлятов. — При реализации концепции объекта внимание обращаем на каждую деталь, советуемся с искусствоведами и историками. Также согласовываем со специалистами применяемые материалы и технические решения».