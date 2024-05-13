59-летняя жительница Башкирии пасёт скот на байке

По словам фермеров, старший сын, например, отвечает за подбор и поиск запчастей для сельскохозяйственной техники, а также контролирует топливо. Выпас скота полностью на хозяйке дома. Как рассказывает сама Зайтуна Камалова на мотоцикле делать это гораздо удобнее. Освоить этот вид транспорта женщине удалось без труда. Передвижение на мотоцикле экономит время и силы, к тому же манёвренный «железный конь» легко преодолевает ухабы, овраги и большие расстояния.