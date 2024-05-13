59-летняя жительница Башкирии пасёт скот на байке

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Приметная сельчанка Зайтуна Камалова проживает месте с мужем и тремя детьми в деревне Селивановка. Сейчас их хозяйство насчитывает 25 голов крупного рогатого ската, 65 овец, более двух десятков лошадей, большое количество кур.
Муж «байкерши» из Абзелиловского района Таштимер Камалов много лет работает скотником, трактористом. Сама Зайтуна Хайбулловна — доярка. Тяжелый труд для этой семьи — дело привычное, к тому же дети помогают.
По словам фермеров, старший сын, например, отвечает за подбор и поиск запчастей для сельскохозяйственной техники, а также контролирует топливо. Выпас скота полностью на хозяйке дома. Как рассказывает сама Зайтуна Камалова на мотоцикле делать это гораздо удобнее. Освоить этот вид транспорта женщине удалось без труда. Передвижение на мотоцикле экономит время и силы, к тому же манёвренный «железный конь» легко преодолевает ухабы, овраги и большие расстояния.
Отметим, что в следующем году супруги отпразднуют 40 лет совместной жизни.