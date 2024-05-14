Хасбик едва не сгорел в Уфе

Питомец, возможно, получил имя от блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В детстве у Магомедова была обнаружена редкая генетическая аномалия, из-за которой во взрослом возрасте он сохранил детские внешность, рост и голос. В 2021 году Хасбик подписал контракт с UFC. В 2022 году он стал участником рейтинга журнала Forbes.