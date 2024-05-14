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Хасбик едва не сгорел в Уфе

Хасбик едва не сгорел в Уфе

14 мая 2024, 04:00
Фото: МЧС
В центре Уфы загорелась квартира многоэтажки, сообщает МЧС региона. Инцидент случился накануне днем, 13 мая.

По данным спасателей, пожар случился в доме по улице Красина в Уфе — пламя охватило квартиру на первом этаже. О запахе гари и сильном дыме в подъезде оперативным службам сообщили соседи.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из пожара четверых жильцов и приступили к тушению квартиры. В одной из комнат спасатели обнаружили собаку, которая едва не погибла от дыма — бедное животное уже начинало задыхаться.

«Собака осталась в квартире одна и мужественно охраняла ее, даже когда ее спасали», — рассказывают сотрудники.

Пса по кличке Хасбик передали хозяевам. Перепуганные за любимца жильцы отблагодарили пожарных за спасение собаки.

Фото: МЧС

Питомец, возможно, получил имя от блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В детстве у Магомедова была обнаружена редкая генетическая аномалия, из-за которой во взрослом возрасте он сохранил детские внешность, рост и голос. В 2021 году Хасбик подписал контракт с UFC. В 2022 году он стал участником рейтинга журнала Forbes.

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