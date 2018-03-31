Житель Башкирии пытается вернуть деньги, списанные в счет чужих алиментов
За последние две недели Сергей Николаевич Никитин из Башкирии посетил город Волжский Волгоградской области уже второй раз. Житель Башкирии хочет вернуть через суд 150 тысяч рублей, которые списали у него за алименты его полного тезки, сообщают “Новости Волгограда”.
Мужчина попал в неприятную ситуацию, потому что его полный тезка перестал платить алименты своей бывшей супруге. Волградские приставы перепутали его с жителем Уфы и сняли с его счета необходимую сумму. Ситуацию усугубило и то, что инициалы жен тезок тоже совпали. Жена башкирского Никитина, узнав об этом, чуть не подала в развод.
Сергей Никитин решил добиваться справедливости с помощью суда. Дата подготовительного судебного заседания была назначена на 30 марта, и сегодня Сергей Никитин снова приехал из Благовещенска в Волжский. Здесь ему сообщили, что пока приставам не удалось дозвониться до получательницы алиментов. Сергей написал заявление, чтобы дело рассматривалось и в его отсутствии – расходы на транспорт уже составили около 10 тысяч рублей.
- В настоящее время все постановления о взыскании и списании денежных средств с жителя Башкирии прекращены, ему возвращена часть списанных денежных средств. До его обращения в ССП установить личность должника более детально не было возможности в связи с тем, что в исполнительном листе указано очень мало документов, - рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.
Ближайшее заседание по делу Сергея Никитина назначено в Волжском городском суде на 26 апреля.