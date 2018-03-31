Житель Башкирии пытается вернуть деньги, списанные в счет чужих алиментов

Мужчина попал в неприятную ситуацию, потому что его полный тезка перестал платить алименты своей бывшей супруге. Волградские приставы перепутали его с жителем Уфы и сняли с его счета необходимую сумму. Ситуацию усугубило и то, что инициалы жен тезок тоже совпали. Жена башкирского Никитина, узнав об этом, чуть не подала в развод.

Сергей Никитин решил добиваться справедливости с помощью суда. Дата подготовительного судебного заседания была назначена на 30 марта, и сегодня Сергей Никитин снова приехал из Благовещенска в Волжский. Здесь ему сообщили, что пока приставам не удалось дозвониться до получательницы алиментов. Сергей написал заявление, чтобы дело рассматривалось и в его отсутствии – расходы на транспорт уже составили около 10 тысяч рублей.

- В настоящее время все постановления о взыскании и списании денежных средств с жителя Башкирии прекращены, ему возвращена часть списанных денежных средств. До его обращения в ССП установить личность должника более детально не было возможности в связи с тем, что в исполнительном листе указано очень мало документов, - рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.