Максим Шевченко о драке со Сванидзе: Я поступил по-пацански

Известный российский журналист прокомментировал инцидент в эфире «Эха Москвы в Уфе».

- Я поступил по-пацански, вот моя морда, давай иди сюда, - сказал Шевченко отвечая на вопрос ведущего о драке с Николаем Сванидзе в студии радиостанции «Комсомольская правда», - потом я подумал, что он интеллигентный человек, и я мог как-то отшутиться, это было не просто в данной ситуации.

По словам Михаила Шевченко, он сожалеет только о том, что дискуссия перешла в «неприятную публичную форму». Также он добавил, что не бил Сванидзе.

- Я его толкнул, дал легкую оплеуху, - сказал Шевченко, - Ни секунды я не сожалею о самой сути нашей дискуссии, и не отказываюсь ни от одного высказывания или оценки, которая в этой дискуссии прозвучала.