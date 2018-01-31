Максим Шевченко о драке со Сванидзе: Я поступил по-пацански

- Я поступил по-пацански, вот моя морда, давай иди сюда, - сказал Шевченко отвечая на вопрос ведущего о драке с Николаем Сванидзе в студии радиостанции «Комсомольская правда», - потом я подумал, что он интеллигентный человек, и я мог как-то отшутиться, это было не просто в данной ситуации.
По словам Михаила Шевченко, он сожалеет только о том, что дискуссия перешла в «неприятную публичную форму». Также он добавил, что не бил Сванидзе.
- Я его толкнул, дал легкую оплеуху, - сказал Шевченко, - Ни секунды я не сожалею о самой сути нашей дискуссии, и не отказываюсь ни от одного высказывания или оценки, которая в этой дискуссии прозвучала.
Напомним, вчера, 30 января эфир радиостанции «Комсомольская правда», в котором принимали участие Максим Шевченко и Николай Сванидзе, закончился ссорой, переросшей в потасовку. Мнения журналистов разошлись во время обсуждения персоны Иосифа Сталина, Шевченко сказал, что Сванидзе «плюёт на могилы», на что последний назвал оппонента мерзавцем, и заявил - «был ближе - по морде бы получил», после этих слов перепалка переросла в драку.