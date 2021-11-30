Пермская ЦБК за пять лет снизила выбросы углерода в атмосферу на более 30%

Группа компаний «ПЦБК» находится в топ-10 самых крупных производителей тарного картона и гофропродукции в Российской Федерации. Она значится одним из крупнейших налогоплательщиков во все уровни бюджета.

ПЦБК входит в число лидеров циркулярной экономики, или экономики замкнутого цикла. Речь идет о модернизации и цифровизации производства, цикличном водопотреблении в цехах, увеличении объемов переработки макулатуры, а также лесовосстановительных мероприятиях. За счет данной системы предприятие заметно снижает потребление энергетических ресурсов и снижает влияние на экологию, пишет properm.ru. За минувшие восемь лет потребление электричества на картонно-бумажном производстве ПЦБК на тонну товара снизилось на 35%, а водопотребление — на 46%. Кроме того, 88% используемой на предприятии воды очищается и возвращается в гидросферу. Использование макулатуры в качестве сырья дает возможность ПЦБК в год сохранять от вырубки порядка шести миллионов деревьев. Объемы переработки бумажных отходов выросли до 300 000 тонн в год. На вторичную переработку отправляется все больше макулатуры. Сама по себе бумага не токсична. Она полностью разлагается в природе. Отметим, что из вторсырья предприятие выпускает новую продукцию. Здесь имеются в виду тарный картон и гофроупаковка. На данный момент группа предприятий «ПЦБК» входит в пятерку самых крупных переработчиков макулатуры в Российской Федерации. Вторичное сырье компании поступает из различных регионов — от Москвы до Хабаровского края. По стратегической инициативе «Экономика замкнутого цикла» из федеральной казны до 2030 года в регионы направят 376 миллиардов рублей на снижение отрицательного влияния людей на экологию. По словам председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко, принятие на федеральном уровне стратегического документа по развитию экономики замкнутого цикла свидетельствует о том, что в РФ выстраивается комплексная система вовлечения в оборот вторсырья. Продолжается постепенное ограничение обращения продукции и упаковки, которые не отвечают признакам экологичности. Россия лишь на экологическом сборе может ежегодно выручать более 100 миллиардов рублей. Этих средств вполне достаточно для стимуляции вторичной переработке упаковки. Это позволит уменьшить давление на мусорные полигоны на 45% к 2023 году и на 88% — к 2030 году, резюмировал Бойченко.

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