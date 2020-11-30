Треть пользователей рунета потратят на новогодние подарки более 5 тысяч рублей

Почти треть (32%) пользователей рунета начинает покупать подарки на Новый год за 1-2 недели до праздника, 28% опрошенных — за один месяц, 17% — за несколько дней до Нового года. Причем женщины чаще мужчин начинают заблаговременно покупать подарки. Так, среди женщин в 1,5 раза больше тех, кто покупает подарки за 2-3 месяца до праздника (24% против 9% соответственно). Каждый пятый пользователь, который не откладывал деньги на подарки, заранее начинает закупаться за несколько дней до Нового года.