Треть пользователей рунета потратят на новогодние подарки более 5 тысяч рублей

Социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провела предновогодний онлайн-опрос среди 2529 пользователей рунета.

Респонденты рассказали, когда начинают покупать новогодние подарки для близких и друзей, как формируют бюджет на подарки и какую сумму денег готовы потратить. Также Одноклассники выяснили на какие праздники пользователи чаще всего дарили подарки внутри социальной сети в 2020 году. В этом году из-за пандемии короновируса в топ-5 самых популярных профессиональных праздников вошли День медицинского работника и День медицинских сестёр. Почти треть (32%) пользователей рунета начинает покупать подарки на Новый год за 1-2 недели до праздника, 28% опрошенных — за один месяц, 17% — за несколько дней до Нового года. Причем женщины чаще мужчин начинают заблаговременно покупать подарки. Так, среди женщин в 1,5 раза больше тех, кто покупает подарки за 2-3 месяца до праздника (24% против 9% соответственно). Каждый пятый пользователь, который не откладывал деньги на подарки, заранее начинает закупаться за несколько дней до Нового года. Пользователи также рассказали, как чаще всего они формируют бюджет на новогодние подарки. Например, больше половины опрошенных (56%) не откладывают деньги на новогодние подарки заранее. 19% респондентов ответили, что откладывают деньги, начиная с сентября-октября, еще 15% откладывают деньги постепенно в течение года. Интересно, что среди мужчин выше, чем среди женщин, доля откладывающих деньги в течение года (18% против 12% соответственно). Каждый пятый пользователь рунета утверждает, что планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 18% опрошенных — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 13% опрошенных — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, при этом 11% ответили, что планируют суммарно потратить на подарки более 9 тыс. рублей, 9% — 7-9 тыс. рублей, а 10% — до 1 тыс. рублей. 20% респондентов пока затрудняются ответить на вопрос. В топ-5 желанных подарков по итогам опроса вошли: деньги (36% опрошенных), электроника (21% опрошенных), путешествие (19% опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой и смартфон/планшет (по 18% опрошенных). 14% респондентов ответили, что не хотят получать никаких подарков на Новый год. Респонденты также рассказали, как поздравляют своих друзей и знакомых, которых не могут поздравить с Новым годом лично: большинство поздравляют с праздником в социальных сетях (73% опрошенных), на втором месте звонки по сотовому телефону (63% опрошенных) и на третьем месте — отправка сообщений по СМС или в мессенджерах (51% опрошенных). В социальных сетях пользователи предпочитают яркие визуальные поздравления: чаще всего респонденты говорят, что поздравляют друзей с Новым годом с помощью открыток с приятными словами (62% опрошенных) и виртуальных подарков (44%). Просто отправляют поздравительные сообщения 56% пользователей. При этом женщины чаще мужчин присылают открытки с поздравлениями (66% и 57% соответственно) и виртуальные подарки (51% и 36% соответственно). Одноклассники также проанализировали, с какими праздниками пользователи соцсети чаще всего поздравляли друг друга в 2020 году с помощью виртуальных подарков. В уходящем году самым щедрым на поздравления праздником стал Международный женский день, на втором месте — Новый год, на третьем — День защитника Отечества. В этом году из-за пандемии коронавируса в топ-5 самых популярных профессиональных праздников вошли День медицинского работника и День медицинских сестёр. ТОП-10 самых популярных праздников в Одноклассниках:* Международный женский день Новый год Пасха День Защитника Отечества День Победы День матери Рождество День святого Валентина 1 мая День семьи, любви и верности ТОП-10 самых популярных профессиональных праздников в Одноклассниках:* День студентов (Татьянин день) День автомобилиста День медицинского работника Международный день медицинских сестёр День учителя День работников торговли День воспитателя и всех дошкольных работников День железнодорожника День Военно-Морского Флота День Воздушно-десантных войск *Внутренние данные Одноклассников за 2020 год по количеству подаренных подарков пользователей.

