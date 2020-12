Проект «Продукт Башкортостана» обновляет фирменный стиль

Правительство Республики Башкортостан обновило фирменный стиль добровольной маркировки «Продукт Башкортостана» для отражения национальной идентичности в бренде.

«Нам важно поддерживать местных производителей, поэтому в 2013 году мы разработали проект «Продукт Башкортостана». За это время его участниками стали 500 башкирских производителей. Совокупно они производят более 17 тыс. наименований продукции, маркируемой знаком «Продукт Башкортостана»», – сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев. Алексей Гусев добавил, что ключевой аудиторией проекта являются жители Башкортостана, поэтому в дизайне обновленного логотипа использована географическая привязка к национальной символике. Это и отсылка к цветам национального флага, и цветок курая – один из главных геральдических символов республики. «Есть такое понятие как потребительский патриотизм или гастрономический патриотизм. Мы хотим привлечь жителей республики к идее покупать местное, делая упор на нашей локальной идентичности. Сам знак небольшой. Он соответствует современным трендам в дизайне – прост в восприятии и минималистичен. Его цвета стали «легкие» и ассоциируются с натуральным и экологичным продуктом. Ключевая часть дизайна – текст, который легко считывается даже с расстояния вытянутой руки при минимальном размере в 15*15 мм», – сказал Алексей Гусев. «Новый фирменный стиль – результат коллективного творчества. Был проведен опрос более 500 респондентов, в их числе дипломанты проекта «Продукт Башкортостана», торговые сети и потребители. Итоги опроса легли в основу нового бренда проекта. Мы рассчитываем, что обновление фирменного стиля позволит расширить целевую аудиторию, повысить узнаваемость и лояльность к бренду, а самое главное – увеличить объём продаж продукции республиканских производителей, маркированной знаком «Продукт Башкортостана», – резюмировал Алексей Гусев. Подробная информация на сайте Министерства торговли и услуг РБ.

