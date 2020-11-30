Проект «Продукт Башкортостана» обновляет фирменный стиль

«Есть такое понятие как потребительский патриотизм или гастрономический патриотизм. Мы хотим привлечь жителей республики к идее покупать местное, делая упор на нашей локальной идентичности. Сам знак небольшой. Он соответствует современным трендам в дизайне – прост в восприятии и минималистичен. Его цвета стали «легкие» и ассоциируются с натуральным и экологичным продуктом. Ключевая часть дизайна – текст, который легко считывается даже с расстояния вытянутой руки при минимальном размере в 15*15 мм», – сказал Алексей Гусев.