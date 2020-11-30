Проект «Продукт Башкортостана» обновляет фирменный стиль

Проект «Продукт Башкортостана» обновляет фирменный стиль

Вчера, 09:00Общество
Правительство Республики Башкортостан обновило фирменный стиль добровольной маркировки «Продукт Башкортостана» для отражения национальной идентичности в бренде.

«Нам важно поддерживать местных производителей, поэтому в 2013 году мы разработали проект «Продукт Башкортостана». За это время его участниками стали 500 башкирских производителей. Совокупно они производят более 17 тыс. наименований продукции, маркируемой знаком «Продукт Башкортостана»», – сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Алексей Гусев добавил, что ключевой аудиторией проекта являются жители Башкортостана, поэтому в дизайне обновленного логотипа использована географическая привязка к национальной символике. Это и отсылка к цветам национального флага, и цветок курая – один из главных геральдических символов республики.

«Есть такое понятие как потребительский патриотизм или гастрономический патриотизм. Мы хотим привлечь жителей республики к идее покупать местное, делая упор на нашей локальной идентичности. Сам знак небольшой. Он соответствует современным трендам в дизайне – прост в восприятии и минималистичен. Его цвета стали «легкие» и ассоциируются с натуральным и экологичным продуктом. Ключевая часть дизайна – текст, который легко считывается даже с расстояния вытянутой руки при минимальном размере в 15*15 мм», – сказал Алексей Гусев.

«Новый фирменный стиль – результат коллективного творчества. Был проведен опрос более 500 респондентов, в их числе дипломанты проекта «Продукт Башкортостана», торговые сети и потребители. Итоги опроса легли в основу нового бренда проекта. Мы рассчитываем, что обновление фирменного стиля позволит расширить целевую аудиторию, повысить узнаваемость и лояльность к бренду, а самое главное – увеличить объём продаж продукции республиканских производителей, маркированной знаком «Продукт Башкортостана», – резюмировал Алексей Гусев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы