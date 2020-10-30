Роскомнадзор снова призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ

Напомним, ранее РКН не раз обращался к Google с подобными призывами. Так, одно из требований было направлено после того, как «судом Таганского района Москвы ограничение компанией Google LLC доступа граждан России к фильму "Беслан", размещенному на видеохостинге YouTube, признано актом цензуры».