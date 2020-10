Роскомнадзор снова призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ

Речь идет о маркировке на YouTube контента телеканалов России как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий».

Представители Роскомнадзора в очередной раз призвали Google прекратить цензуру СМИ из России. По данным ведомства, интернет-компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе телеканалов RT, Россия-1 и других. «Требуем при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ», - цитирует ТАСС заявление Роскомнадзора. Напомним, ранее РКН не раз обращался к Google с подобными призывами. Так, одно из требований было направлено после того, как «судом Таганского района Москвы ограничение компанией Google LLC доступа граждан России к фильму "Беслан", размещенному на видеохостинге YouTube, признано актом цензуры».

