В руководящем составе «АвтоВАЗа» произошли кадровые перестановки

До последнего назначения мужчина занимал должность гендиректора «LADA Ижевский автомобильный завод». Об этом пишет RNS.

На посту гендиректора «LADA Ижевский автомобильный завод» Рябова сменил Денис Носов, который до этого работал руководителем производства пластмассовых изделий «АвтоВАЗа».

Сергей Урюпин, работавший вице-президентом «АвтоВАЗа» по изготовлению компонентов к машинам, покидает автогигант. Он получил высокую должность на одном из предприятий российского автопрома.