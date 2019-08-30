Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Российский лидер заявил, что его белорусский коллега вносит значительный вклад в развитие товарищеских, союзнических отношений между Москвой и Минском. Об этом информирует RNS.

Путин принес свои искренние поздравления Лукашенко. По словам президента Российской Федерации, Лукашенко 25 лет бессменно руководит Белоруссией. Он без отдыха трудится над укреплением международного авторитета своей страны, параллельно решая возникающие перед ней социально-экономические задачи.

Российский лидер считает, что соглашения заключенные ранее в Санкт-Петербурге будут воплощены в жизнь на практике. Это позволит и дальше укреплять Союзное государство и наращивать полезное российско-белорусское сотрудничество. Речь идет как о двусторонних отношениях, так и о реализации евразийских интеграционных процессов.

РФ желает и дальше вести товарищеский диалог с Белоруссией. Конструктивная совместная работа на благо двух народов продолжится, сказал Путин.