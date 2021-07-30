Партия пенсионеров раскритиковала падение доходов старшего поколения

В Партии пенсионеров прокомментировали статистику Росстата о снижении доходов пенсионеров за первое полугодие текущего года. Члены партии подчеркнули, что социальная стабильность в обществе напрямую зависит от качества жизни граждан преклонного возраста.

"Падение уровня жизни российских пенсионеров в настоящее время становится опасным дестабилизирующим фактором социальной стабильности нашего общества. Темпы обязательной индексации пенсий и пособий должны опережать рост инфляции", - отметил председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов. Об этом сообщает rostovgazeta.ru. Член партии Александр Васюков считает, что при расчете пенсии необходимо учитывать реальные бытовые нужды пенсионеров. Например, размер пенсии в Самарской области составляет 10-15 тысяч рублей, однако на эти деньги люди не могут себе ничего позволить.Такие суммы получают те, кто работал всю жизнь, подчеркивает Васюков, поэтому вопрос лежит глубже, чем просто статистика по индексации. В качестве реального выражения Росстат использует отношение процента индексации пенсий к проценту инфляции. Но в партии считают, что статистика не отражает реального материального положения пенсионеров, которое нередко является бедственным. В Партии пенсионеров видят выход из этого положения в использовании накопительной части пенсии, справедливой индексации доходов для работающих пенсионеров, повышении пенсии до московского уровня, а также ликвидации ПФР для перехода на бюджетный способ финансирования. По словам Ворожцова, необходимость этих мер уже давно назрела. Кроме этого, отметил он, важно предоставить людям возможность самим определять возраст выхода на пенсию.

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