Фото: pxhere.com
Организатор теракта 11 сентября согласился сотрудничать со следствием
Вчера, 15:52Общество
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Халид Шейх Мохаммед, которого ранее признали одним из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США, назвал условия, после исполнения которых он даст показания в суде.
Мужчина расскажет обо всем, что ему известно о подготовке и проведении атаки, а также даст показания по всем расследованиям теракта, пишет RNS.
В обмен на сотрудничество с американскими властями Халид Шейх Мохаммед просит сохранить ему жизнь. Речь идет об официальной отмене смертного приговора. До этого осужденный не станет выступать в суде.
Отметим, что сейчас Халид Шейх Мохаммед находится тюрьме Гуантаномо.
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