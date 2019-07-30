Организатор теракта 11 сентября согласился сотрудничать со следствием

Мужчина расскажет обо всем, что ему известно о подготовке и проведении атаки, а также даст показания по всем расследованиям теракта, пишет RNS.

В обмен на сотрудничество с американскими властями Халид Шейх Мохаммед просит сохранить ему жизнь. Речь идет об официальной отмене смертного приговора. До этого осужденный не станет выступать в суде.