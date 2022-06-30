Власти Башкирии планируют повысить плату за эвакуацию авто на штрафстоянки

В документе предлагается увеличить размер платы за погрузку и перемещение автомобиля на штрафстоянку с 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, власти планируют установить новые тарифы за хранение автомобилей. В постановлении Минтранса подчеркивается, что индексация уровня базового тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств не проводилась с ноября 2012 года.
Так, транспортным средством категории «А» час на штрафстоянке обойдется в 20 рублей, категории «D» с массой превышающую 3,5 тонны или же категорий «C» и «E» — в 80 рублей в час, хранение на штрафстоянке негабаритного транспортного средства обойдется в 120 рублей в час.