Власти Башкирии планируют повысить плату за эвакуацию авто на штрафстоянки

В документе предлагается увеличить размер платы за погрузку и перемещение автомобиля на штрафстоянку с 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, власти планируют установить новые тарифы за хранение автомобилей. В постановлении Минтранса подчеркивается, что индексация уровня базового тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств не проводилась с ноября 2012 года.