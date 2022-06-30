Власти Башкирии планируют повысить плату за эвакуацию авто на штрафстоянки

Власти Башкирии планируют повысить плату за эвакуацию авто на штрафстоянки
Власти Башкирии планируют повысить плату за эвакуацию авто на штрафстоянки
Сегодня, 08:31ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Проект предлагаемых изменений в постановление правительства РБ от 2021 года опубликован на сайте республиканского Минтранса.

В документе предлагается увеличить размер платы за погрузку и перемещение автомобиля на штрафстоянку с 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, власти планируют установить новые тарифы за хранение автомобилей. В постановлении Минтранса подчеркивается, что индексация уровня базового тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств не проводилась с ноября 2012 года.

Так, транспортным средством категории «А» час на штрафстоянке обойдется в 20 рублей, категории «D» с массой превышающую 3,5 тонны или же категорий «C» и «E» — в 80 рублей в час, хранение на штрафстоянке негабаритного транспортного средства обойдется в 120 рублей в час.

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