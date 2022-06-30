Госдума приняла закон о госпабликах в соцсетях

По новому закону, к 1 декабря 2022 года органы власти обяжут создать официальные паблики с описанием деятельности учреждений, их функций и задач. Ранее обязательным для органов власти было лишь завести сайт. Теперь же на законодательном уровне от них требуют вести паблики в соцсетях и мессенджерах. Цель законопроекта — обеспечить гражданам актуальную информацию в популярных социальных сетях и мессенджерах, предоставить им возможность подавать жалобы и рассчитывать на обратную связь. Об этом пишет ТАСС.