Госдума приняла закон о госпабликах в соцсетях

По новому закону, к 1 декабря 2022 года органы власти обяжут создать официальные паблики с описанием деятельности учреждений, их функций и задач. Ранее обязательным для органов власти было лишь завести сайт. Теперь же на законодательном уровне от них требуют вести паблики в соцсетях и мессенджерах. Цель законопроекта — обеспечить гражданам актуальную информацию в популярных социальных сетях и мессенджерах, предоставить им возможность подавать жалобы и рассчитывать на обратную связь. Об этом пишет ТАСС.
По данным АНО «Диалог Регионы», сейчас в Рунете функционирует 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 миллионов человек. Потенциальный объем – еще 150 тысяч учреждений, страницы которых должны добавиться в социальных сетях.
По инициативе Минцифры активное участие в разработке закона приняли эксперты «Диалога». Работа с госпабликами осуществляется через центры управления регионами (ЦУР).
Как рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, предложения объединения учитывались при разработке законопроекта. В частности, эксперты предложили размещать в госпабликах не только официальную информацию, но и контент неформального характера. Например, в городских пабликах можно устраивать конкурсы на знание истории региона. Такие посты не имеют непосредственного отношения к работе администрации, но сделают паблик более привлекательным для жителей, помогут увеличить число подписчиков, подытожил Цепелев.
Как рассказал начальник отдела по развитию госпабликов Денис Зацепин, главной площадкой для таких страниц остается соцсеть «Вконтакте». По его словам, на сегодня в ВК имеется почти 50 тысяч госпабликов. В соцсети «Одноклассники» их 17 тысяч. В мессенджере Telegram – пять тысяч. Скорее всего, ситуация будет развиваться подобным образом и в будущем, с учетом вероятности роста числа аккаунтов в Telegram.
Федеральный закон также вводит формулировку «официальная страница» для пабликов госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации. Законодательство предусматривает необходимость ведения пабликов подведомственными учреждениями, например школами, больницами, домами культуры.