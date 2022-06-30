Без шансов: медики больницы в Сибае получили срок за подделку документов о вакцинации

Приговор сотрудницам сибайской больницы вступил в силу. Тем временем спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса хоть и упал, но все еще есть среди жителей России.

Угроза коронавируса в Башкирии сейчас ощутимо снизилась: согласно статистике от оперштаба РБ по борьбе с коронавирусом, суточная заболеваемость в среднем за последнюю неделю составляет около 50 человек, смертность — не больше одного-двух человек. К этому относительно небольшому показателю регион шел долго и тяжело, реагируя всплесками заболеваемости на различные нарушения правил и предписаний системы здравоохранения. Весточкой из недавнего прошлого, которое еще не успело уйти навсегда, стал приговор суда, вынесенный двум сотрудницам скандально известной Центральной городской больницы Сибая. Дильбар Юмагузина и Минзифа Клысова, используя служебное положение, выдавали сертификаты о вакцинации от Covid-19, не проводя самой прививки. За каждый такой документ они получали взятки в размере 5 тыс. руб., причем недостоверные данные о проведенной процедуре вносились в Единую государственную информационную систему здравоохранения для оформления документов учета. Осенью 2021 года стало известно, что сотрудники УФСБ по РБ вместе с МВД по РБ задержали нарушительниц с поличным при получении взятки. Всего за 9 справок сотрудница лаборатории сибайской ЦГБ получила 45 тысяч рублей, 19 тыс. из них она передала медсестре. Региональный следком возбудил два уголовных дела. Как сообщает пресс-служба УФСБ по РБ, Сибайский городской суд признал Минзифу Клысову виновной в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Дильбар Юмагузина признана виновной в посредничестве во взяточничестве (ч.2 с т.291.1 УК РФ) и служебном подлоге, она приговорена к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, также с испытательным сроком в 2 года. Приговор суда уже вступил в законную силу. Фото: 1MI Эксперты неоднократно подчеркивали, что подобные подделки увеличивают риск распространения коронавируса, при этом фактически установить ответственность за заражение других людей из-за наличия фиктивного документа довольно проблематично. Так или иначе осенью прошлого года, когда Россия била антирекорды по заболеваемости, СМИ отмечали, что в «красные зоны» больниц поступает много пациентов, ранее купивших поддельные сертификаты о вакцинации. Официальной статистики не велось, но примерные подсчеты позволяли говорить, что среди всех выданных на тот момент сертификатов о вакцинации десятая часть была подделкой за взятку. Согласно открытым данным, только за неполный 2021 год в Башкирии было возбуждено 41 уголовное дело по фактам подделки, изготовления или оборота поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19. Подобные уголовные дела в отношении медиков были возбуждены не только в Башкирии, но и по всей России — Москве, Петербурге, Ярославской области, Саратове, Татарстане, Красноярске, Брянске, Воронеже и т. д. К сожалению, подобные случаи чреваты летальным исходом. Так, например, в Оренбургской области в реанимации скончалась женщина, у которой был поддельный сертификат. Аналогичная история произошла в Орле с пациенткой 49 лет. Собирать такие случаи можно еще довольно долго — конкретные случаи фиксируют распространение сотен поддельных сертификатов. В настоящее время не только продавцам, но и покупателям поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность. В частности, обладатели таких документов преследуются по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). За покупку и хранение фиктивного сертификата им грозит до одного года лишения свободы. Несмотря на это, проверки и расследования показывают, что этот нелегальный заработок в стране все еще поставлен на поток. Во многом это объясняется тем, что в России и до пандемии можно было оформить множество фиктивных документов за деньги. Эксперты полагают, что по инерции была организована и купля-продажа сертификатов о прививке от Covid-19, несмотря на смертельную угрозу, доказанную всем миром. Фото: 1MI Ответственность медиков, которые занимаются подделкой документов, весомее, а значит их должно ожидать более строгое наказание. Так, в некоторых случаях местные системы здравоохранения не только увольняли провинившихся сотрудников, но и снимали с постов главврачей в этих медучреждениях — в конечном счете, именно они ответственны за то, что происходит в подведомственном учреждении. Так, например, в Приморье был уволен главный врач Шкотовской ЦРБ Михаил Молдованов, где проверка выявила факты подделки сертификатов за взятки. Ушел с поста главврача Игорь Смирнов, руководивший Саратовской городской поликлиники № 20, после скандала с продажей в учреждении фиктивных документов о вакцинации. Аналогичная история стоила должности главврачу поликлиники № 1 Ростова-на-Дону Борису Тер-Григорьянцу, который руководил учреждением 14 лет. При этом стоит подчеркнуть, что подобный вопиющий случай в Сибайской больнице, попавший даже в сюжеты федерального телевидения, так и остался без реакции властей региона. Останется ли на своем месте главврач ЦГБ Радик Надыргулов, о «подвигах» которого Mkset неоднократно писала материалы? Вопрос по-прежнему открытый — и хочется верить, что его сможет решить новый и. о. мэра Сибая Азамат Юлдашбаев, назначенный на высокую должность несколько дней назад. Ведь когда местные жители от мала до велика боятся идти в главную больницу города, это значит, что пора принимать меры. Стоит отметить, что сейчас спрос на поддельные сертификаты пусть и упал, но все еще есть. В частности, аналитики обнаружили, что теперь нежелающие прививаться могут купить сертификаты о вакцинации детей вакциной «Спутник М». Очевидно, если не пресекать подобные факты на уровне руководителей учреждений, под крылом которых оказывается возможной подобная мошенническая деятельность, то не миновать нам очередной вспышки — в городе, регионе, стране.

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