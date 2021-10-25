В Башкирии медсестру и биолога с помощью ФСБ уличили в подделке справок о вакцинации

В Башкирии медсестру и биолога с помощью ФСБ уличили в подделке справок о вакцинации
В Башкирии медсестру и биолога с помощью ФСБ уличили в подделке справок о вакцинации
Вчера, 19:13ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
По версии следствия работницы Сибайской больницы находясь в сговоре подготовили документы о 9 осмотрах граждан, которых не было проведено, а также внесли ложные сведения о их вакцинации в единую информационную систему, сообщили в следкоме Башкирии.

Пресс-служба Следкома Башкирии сообщает о том, что двое работниц одной из больниц города Сибай оказались под подозрением сразу по двум уголовным делам, а именно по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог и пособничество в его совершении).

Медсестру и биолога лаборатории подозревают в получении взятки и служебном подлоге за внесение ложных сведений о прохождении вакцинации от коронавирусой инфекции.

Задержали предприимчивых медработниц оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сибаю Действовали они вместе с коллегами из регионального Управления ФСБ России.

Сообщается, что за подобные медвежьи услуги женщины получали оплату в размере 5 тысяч рублей. За 9 справок сотрудница лаборатории получила 45 тысяч рублей, 19 из которых передала медсестре.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, также решается вопрос об избрании им меры пресечения. Тем временем оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконного бизнеса в больнице продолжаются.

20 октября Mkset сообщал о том, что В Башкирии с начала 2021 года по факту подделки сертификатов о вакцинации завели 41 уголовное дело. С начала 2021 года по материалам проверок работников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по было возбуждено 41 уголовное дело. Все они из-за поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Жители Башкирии в возрасте от 18 до 50 лет проверяются сотрудниками МВД и принимаются процессуальные решения. Учитывая вышеописанный случай можно предположить, что теперь количество уголовных дел возросло как минимум до 43.

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ продолжает работу по выявлению подделок и предупреждает об уголовной ответственности обе стороны, которые принимают участие в противоправном деянии.

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