В Башкирии врач оформила поддельный сертификат о вакцинации за маникюр и педикюр

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии продолжает вести работу по пресечению оборота фиктивных документов о вакцинации от COVID-19 . В ходе проверок по их материалам уже возбуждено 41 уголовное дело из-за фальсификации медицинских документов.
Пресс-служба МВД обнародовала по истине вопиющий случай, существенно отличающийся от остальных. Так, в Иглинском районе Башкирии 34-летняя женщина-медик (заведующая сельским фельдшерско-акушерским пунктом) внесла данные о якобы сделанной прививке, а точнее полностью пройденной вакцинации в карточку, однако никаких прививок женщина не получала.
Расплатилась женщина, не пожелавшая сделать прививку, с медиком весьма оригинально, она сделала ей маникюр и педикор общей стоимостью менее 2 тысяч рублей.
За нарушение закона и красивые ноготочки на медика завели уголовное дело по факту служебного подлога и мелкого взяточничества.
Заметим, согласно сегодняшней статистики Оперштаба Башкирии по коронавирусу, за минувшие сутки количество инфицированных вирусом за сутки возросло на 39 человек, был побит и рекорд смертности от новой инфекции. Наращивание темпов вакцинации власти называют единственной возможностью противостоять пандемии нового вируса,по данным оперштаба на сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 1308894 человека, полностью прошли двухэтапную вакцинацию 1199640 человек. Напомним, по словам медицинских чиновников для выработки коллективного иммунитета вакцинироваться должны более двух миллионов граждан. Остается открытым вопрос – какой процент из вакцинированных по официальным данным получил сертификат за «красивые глаза», то есть незаконно.