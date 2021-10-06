В Башкирии врач оформила поддельный сертификат о вакцинации за маникюр и педикюр

Заметим, согласно сегодняшней статистики Оперштаба Башкирии по коронавирусу, за минувшие сутки количество инфицированных вирусом за сутки возросло на 39 человек, был побит и рекорд смертности от новой инфекции. Наращивание темпов вакцинации власти называют единственной возможностью противостоять пандемии нового вируса,по данным оперштаба на сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 1308894 человека, полностью прошли двухэтапную вакцинацию 1199640 человек. Напомним, по словам медицинских чиновников для выработки коллективного иммунитета вакцинироваться должны более двух миллионов граждан. Остается открытым вопрос – какой процент из вакцинированных по официальным данным получил сертификат за «красивые глаза», то есть незаконно.