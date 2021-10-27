Больная тема: почему в Башкирии город Сибай сотрясают медицинские скандалы

Жители Сибая активно обсуждают сразу серию громких скандалов, которые случились в Сибайской центральной городской больнице в сентябре и октябре этого года.
Вновь взяться за эту тему побудило поведение одного из докторов, принимавшего участие в операции по удалению аппендицита, после которой умер семилетний мальчик в Сибайской ЦГБ. Доктор Кидрасов, как ни в чем не бывало, выложил на своей странице в Инстаграм сторис, снятую в операционной. Речь идет о лапароскопической операции.
— На видео — те самые доктора, которые делали операцию нашему малышу — Ахметов и Кидрасов. Видео было снабжено подписью: «Угадайте, какая операция идет?». Сам же доктор Кидрасов ответил на вопрос: «Да, аппендектомия». С моей сестрой, ребенок которой умер после операции, проведенной на этом же операционном столе с участием этого же врача, после этого видео случилась истерика. Она плакала и говорила, что не может понять, как после такой трагедии доктор может публиковать веселые видеоролики из операционной?! — рассказала тетя погибшего маленького пациента.
Напомним, две недели назад, 12 октября, в Сибайской ЦГБ скончался семилетний мальчик, в его гибели родители обвиняют медиков.
Поздно вечером 10 октября родители доставили в приемный покой больницы ребенка с жалобами на сильные боли в животе. Дежурный хирург Вагиз Загидуллин осмотрел его, не нашел никаких показания для проведения операции и отправил домой с рекомендациями принимать лекарства. На следующее утро ребенку стало хуже. Родители снова приехали в больницу. Хирург Талгат Ахметов убедился, что живот мальчика стал твердым как камень, но не спешил оперировать. Ребенку сделали клизму, а потом «решили понаблюдать». В итоге на операционный стол мальчик попал только в десятом часу вечера. Молодые врачи (один из них — хирург Ахметов, а второй — ортопед-травматолог Кидрасов) не смогли найти аппендицит, который был расположен под печенью, и позвали на помощь 70-летнего коллегу. К тому моменту аппендикс уже лопнул, и у ребенка развился перитонит. После операции малыша перевели в реанимацию, ночью он умер.
Родители встречались с главным врачом Сибайской ЦГБ Радиком Надыргуловым, который на протяжении 40 минут старался убедить их, что врачи не виновны в смерти их сына. По словам главврача, причиной смерти ребенка стал тромб в легком, который мог появиться после перенесенного коронавируса. Родственники записали общение с ним и с хирургом Ахметовым на телефон, так что откреститься от сказанного уже не получится.
По ситуации на момент публикации семья погибшего ребенка так и не получила на руки выписку из стационара, в которой должен быть отражен ход лечения пациента.
У нас работают знакомые в этой больнице, они рассказали, что на экспертов, которые делали вскрытие нашего ребенка, оказывается давление. Их уговаривают подтвердить в качестве причины смерти легочную тромбоэмболию, хотя больше похоже, что наш малыш умер из-за сепсиса крови вследствие перитонита. Мы буквально сегодня ходили в морг за заключением о смерти, общались там с пожилым патологоанатомом. Когда он услышал, что мы пришли по поводу умершего мальчика с аппендицитом, сразу замахал руками и сказал, что у него от этой истории уже голова кругом. Он заявил, что указал в заключении «перитонит», все биоматериалы отправлены в Уфу, а сам он увольняется,рассказала корреспонденту Mkset родственница умершего мальчика.
В данном случае важно добавить, что семья согласна провести эксгумацию тела ребенка и повторную экспертизу, если в этом возникнет необходимость.
— На прошлой неделе мы написали заявление в Следственный комитет, там уже работает по делу следователь. Надеемся, что он докопается до истины. Сегодня нам сказали в следкоме, что вопрос о возбуждении уголовного дела уже практически решен — подчеркивают родные погибшего маленького пациента.
Тем временем в соцсетях продолжается активное обсуждение этого жуткого случая. Люди выражают соболезнования семье погибшего ребенка, делятся своим горьким опытом.
«Моей дочери 7.10 удалили аппендицит, и через неделю у нас поднимается температура. Нам врач сказала, что простыла. Назначила лечение — арбидол и тд. Неделю лечились, а улучшения не было. Температуру сбивали в день по два и даже три раза. 22.10 поехали на приём. Положили сразу. Опять вскрывали место операции. Набралось очень много гноя. В данный момент лежит в больнице. Лишь бы на этот раз всё было хорошо и выписалась уже здоровой без всяких осложнений», — поделилась своей болью Юлия Исянгужина.
«Моего сына тоже так же мучили целую ночь — то клизмы ставили, то обезболивающие. С 9 вечера 5 раз возили в приемный покой и только утром, когда начался перитонит, нас прооперировали. Слава Богу, все обошлось. Они даже не извинились», — рассказала Наталья Хасанова.
«Ровно год назад меня оперировали Ахметов, Загидуллин на 25 неделе беременности. Якобы аппендицит. После операции держалась температура. От меня избавились, перенаправив в роддом. Ужасно болел шов. Лучше не становилось. Поехала в Уфу, оказалось, гной внутри, хотя перитонита не было. Три раза, получается, меня резали. Благодаря уфимским врачам выжили я и мой малыш. Тогда я промолчала. И это не единичные случаи таких операций в Сибае. Родителям мальчика соболезнования. Идите до конца! Такие недоврачи не должны дальше губить людей!», — выразила мнение Зита Билалова.
Во многих сообщениях недвусмысленно звучат мнения о том, что главный врач Радик Надыргулов «хорошо знаком» с главой Сибая Рустемом Афзаловым, а тот, в свою очередь, в случае подобных ЧП заступается за него как перед горожанами, так и перед руководством в Уфе.
Так или иначе, но показателен тот факт, что за последние годы, на протяжении которых Сибайскую ЦГБ возглавляет Радик Надыргулов, из медучреждения наблюдается отток кадров.
Профессионалы, хорошие врачи решили лучше уволиться, чем терпеть хамство и необоснованные придирки со стороны молодого главного врача, который самоутверждается, подавляя справедливые возражения. Он же — пиарщик, научился пыль в глаза начальству пускать. В итоге больница превращается в «фабрику смерти», и этот процесс не связан с пандемией коронавируса, он зависит от политики руководства, такое мнение высказала в беседе с корреспондентом Mkset сотрудница клиники на анонимной основе.
Эти слова отчасти подтвердил и координатор межрегионального независимого профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов.
— По нашим данным, в 2017 году в сибайской больнице работали 192 врача, а в 2020 их осталось уже 164. Среднего медперсонала в 2017 году было 640 человек, в 2020 — 624. Данных за 2021 год пока нет, но, по сведениям, которые до нас доходят, отток специалистов из медучреждения продолжается. Низкие зарплаты и имеющийся дефицит кадров в этом лечебном учреждении, безусловно, влекут за собой повышенные нагрузки на имеющийся персонал, медики вынуждены работать «за себя и за того парня», при этом зачастую занимая более, чем одну ставку. Это и приводит, к сожалению, к таким случаям, — считает Антон Орлов.
Тем временем формально, по данным Минздрава РБ, укомплектованность Сибайской ЦГБ узкими специалистами достигает почти 90%. Если изучить сайт Сибайской ЦГБ, где представлены сведения о медперсонале, сразу бросается в глаза, что подавляющее большинство докторов — это вчерашние выпускники медвузов.
Среди жалоб на действия медработников Сибайской ЦГБ, которые часто появляются в соцсетях, фигурируют нарекания на хамство и невнимательность многих представителей медперсонала.
«Раньше рассказывали, как главные врачи ездили и переманивали хороших специалистов работать в их больницах, потому что понимали, что хороший врач — это „штучный товар“. И в кино такое показывают. А теперь у нас работают те, кого со скандалом уволили за хамство или нарушения из других медучреждений. Это видно по их поведению», — таково мнение Адель Юсуповой.
Свежее подтверждение её словам буквально на днях предоставили правоохранительные органы. Пресс-служба Следкома Башкирии сообщает, что медсестру отделения для взрослых и биолога лаборатории Сибайской ЦГБ подозревают в получении взятки и служебном подлоге за внесение ложных сведений о прохождении вакцинации от коронавирусой инфекции. За девять справок сотрудница лаборатории получила 45 тысяч рублей, 19 из которых передала медсестре.
Mkset также располагает информацией, что в поле зрения правоохранителей попала еще одна сотрудница Сибайской ЦГБ, которая поставила на поток торговлю медосмотрами.
Эту безрадостную информацию уместно дополнить еще одной порцией новостей из «медицинского Сибая». Наше издание уже рассказывало ранее об этой ситуации, а на днях она стала предметом для обсуждения на федеральном уровне. «Московский комсомолец» опубликовал историю о том, как руководство Сибайской ЦГБ пытается выселить коллектив ООО «Медтех», которое арендовало на десять лет одно из отдельно стоящих помещений больницы для проведения МРТ населению на своем оборудовании. В рамках программы госгарантий процедура проводится, в том числе, и бесплатно. В этом году, когда в ЦГБ сломался аппарат КТ, сотрудники ООО «Медтех» пошли навстречу коллегам и проводили МРТ легких пациентам, у которых было подозрение на коронавирус.
Известно, что руководство больницы предпринимает уже вторую попытку выселить «Медтех».
В прошлом году нам уже предлагали покинуть отремонтированные помещения, так как в больницу собирались закупить ангиограф. Но тогда арендаторам помог тот факт, что помещение, оборудованное для МРТ, по СанПиН не подошло для другого вида оборудования. Тишина длилась недолго. Летом этого года было объявлено о намерении в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды для «выполнения госзаказа», а именно, чтобы на место частного МРТ установить новый, приобретенный за счет федерального бюджета, прокомментировал ситуацию сотрудник «Медтеха».
На его покупку из федеральной казны выделяют около 105 млн рублей. В то же время совсем недавно сообщалось, что на закупку магнитно-резонансных томографов для крупнейших больниц республики направлено более 400 миллионов рублей. По одному МРТ доставлено в больницу № 21 в Уфе и городскую больницу Нефтекамска, каждый стоимостью 65 миллионов рублей. Еще два аппарата по 90 миллионов рублей получили республиканская детская клиническая больница и больница № 17 Уфы. Один аппарат отправлен в республиканский клинический онкодиспансер. Выделение аппарата за 105 млн рублей для провинциальной Сибайской больницы, в которой даже нет специалистов, готовых на нем работать, вызывает немало вопросов. После оптимизации, которую переживала региональная медицина в последние годы, такая щедрость кажется по меньшей мере странной.
— Для чего тратить такие деньги на МРТ-аппарат, если оборудование уже стоит при больнице и работает, в том числе по госзаказу? Ведь мало поставить МРТ, его нужно обслуживать, на нем должны работать специалисты — это все большие затраты. Откуда у больницы столько средств? Для примера: в больнице появился аппарат КТ, снимки делали, но расшифровки приходилось ждать несколько дней. И еще остается открытым вопрос: дадут ли им, в принципе, на МРТ больше квот (пациентов, которым процедуры проводится бесплатно — за счет, программы госгарантий — ред.) чем есть сейчас у нас? Для сравнения: в 2021 году на государственный аппарат МРТ в Белорецкой ЦРБ и на наш минздрав выделил одинаковое количество квот, — задаются вопросом специалисты ООО «Медтех».
Просчитать дальнейший сценарий развития событий нетрудно. Похожая история уже имеет место в том же городе Белорецке. Мы тоже ранее о ней рассказывали. Члены первичной профсоюзной организации Белорецкой ЦРБ написали на имя своего главного врача коллективную жалобу. Её суть в том, что медикам урезают дополнительные выплаты за выслугу лет и квалификацию. Руководство больницы объяснило это большой кредиторской задолженностью. Речь идет, в частности, и о закупке дорогостоящего оборудования за счет целевых федеральных и региональных средств, но без учета финансовых затрат учреждения при его дальнейшей эксплуатации.
Так зачем создавать подобные трудности в Сибае? Неужели нет других вариантов, как потратить 105 млн рублей? Может быть, целесообразнее купить МРТ в другие города, где вовсе нет такой техники.
Московские журналисты обратили внимание еще на одну интересную деталь: не так давно глава Башкортостана Радий Хабиров лично посетил в городе Октябрьском сосудистый центр, который был создан в рамках ГЧП. Он отметил, что такой положительный опыт взаимодействия власти и бизнеса в области здравоохранения будет крайне востребован в будущем. При этом вопреки логике в Октябрьском такой опыт востребован, а в Сибае категорически нет.
Очевидно, что череда всех этих печальных событий указывает, как минимум, на неэффективный стиль руководства Сибайской ЦГБ. Руководитель должен нести ответ за всё, что происходит в его учреждении — будь то погибший пациент, медсестры-взяточницы или нерациональное расходование средств госбюджета. Но очевидно ли это для тех, кто контролирует кадровые вопросы в минздраве Башкирии? Скорее всего, это должно выясниться в ближайшее время.
Если, конечно, чиновники вновь «не спишут проблемы на коронавирус». Тем более, что такое уже было в прошлом году, когда мы рассказывали, как пациента с инсультом специалисты Сибайской ЦГБ лечили от ковида, которого у него на самом деле не было. Тогда ситуацию удалось исправить только после вмешательства авторитетных экспертов из Уфы.
Больница в Сибае — это давно уже наша больная тема, прошу прощения за тавтологию. Как житель Сибая, как юрист, а также как потребитель медицинских услуг и как горожанин, часто общающийся с земляками на различные темы, я прекрасно вижу, что есть проблема, которая, в том числе, связана и с нехваткой специалистов. Мы видим, к сожалению, что системного решения проблемы нет. Конечно, пандемия коронавируса повлияла на общее положение дел в медицине, отвлекла много ресурсов. Чтобы решать эти проблемы, их нельзя замалчивать, их нужно активно поднимать на уровне общества, высказал свою точку зрения член Совета по правам человека при главе Башкирии Эдуард Кадыров.
Mkset продолжает следить за развитием событий.