Больная тема: почему в Башкирии город Сибай сотрясают медицинские скандалы

Больница в Сибае — это давно уже наша больная тема, прошу прощения за тавтологию. Как житель Сибая, как юрист, а также как потребитель медицинских услуг и как горожанин, часто общающийся с земляками на различные темы, я прекрасно вижу, что есть проблема, которая, в том числе, связана и с нехваткой специалистов. Мы видим, к сожалению, что системного решения проблемы нет. Конечно, пандемия коронавируса повлияла на общее положение дел в медицине, отвлекла много ресурсов. Чтобы решать эти проблемы, их нельзя замалчивать, их нужно активно поднимать на уровне общества, высказал свою точку зрения член Совета по правам человека при главе Башкирии Эдуард Кадыров.