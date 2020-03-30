МВД обвиняет двух сотрудников аппарата ЛДПР в хищениях

Дело по факту хищения денег молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, было заведено еще в 2018 году. Позже обвинения были предъявлены двум представителям аппарата ЛДПР, пишет RT.

Отмечается, что обвиняемые в мошенничестве на всем протяжении следствия требовали очных ставок с депутатом Госдумы Игорем Лебедевым и сыном Владимира Жириновского. По их словам, присвоенные деньги они тратили именно по указанию Лебедева. Сам депутат от очных ставок отказывался.