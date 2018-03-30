В минэкологии Башкирии назвали населенные пункты, которые может затопить
В этом году воды в реках бассейна Белой будут ниже нормы на 0,5 - 2,5 метра.
Напомним, несмотря на спокойный прогноз, Уфа и республика уже начали готовиться к паводку. По данным синоптиков, в этом году запасы воды в снежном покрове бассейна близлежащих рек - Белая и Уфа - на 49% ниже нормы. Высота снега в среднем составляет около 35 миллиметров — это на 40% ниже нормы. Но расслабляться никто не собирается.
В Уфе создано 28 противопаводковых штабов, 12 наблюдательных постов, 54 пункта временного размещения.
Согласно данным минэкологии и природопользования республики, в зоне затопления окажутся следующие населённые пункты.
- в Архангельском районе: сёла Абзаново, Узунларово, деревни Азау, Тауакас, Гайфуллино, Абзаново, Кызыл-Яр, Орловка, Карташовка, Князево, Тавакачево, Устиновка, Убалы, Айтмембетово;
- в Аургазинском районе: село Турумбет, деревни Усть-Белишево, Салих, Усман, Мурадым, Султанмуратово, Таштамаково, Курманай;
- в Баймакском районе: Баймак, деревни Кактугай, Буранбай, Богачевка, Аминево, отд. Октябрьский;
- в Белокатайском районе: сёла Новобелокатай, Карлыханово, деревни Соколки, Айгырьял, Яныбаево, Мунасово;
- в Белорецком районе: Белорецк, посёлки Ломовка, Ишкушта, сёла Абзаково, Манышта, Нижняя Тюльма, Инзер, Ассы, Зигаза, Усмангали, Зуяково, Габдюково, деревни Бердагулово, Бакеево, Бриштамак, Кысык, Габдюково;
- в Бижбулякском районе: село Аитово, деревни Елбулактамак, Дюсяново, Азнаево, Биккулово, Качкиново, Каныкаево, Тулунбаево;
- в Бурзянском районе: село Старосубхангулово, деревни Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Кургашлы, Абдульмамбетово, Ишдавлетово, Байназарово, Ишдавлетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово;
- в Гафурийском районе: сёла Саитбаба, Сабаево, Имендяшево, деревни Мураз, Каран Елга, Тугаево, Карагаевка, Кызыл яр, Новокаварды;
- в Давлекановском районе: деревни Кадыргул, Хусаиново;
- в Ермекеевском районе: сёла Ермекеево, Абдулкаримово, Рятамак, деревни Исламбахты, Атамкуль, Нижнеулу-Елга, Большезингереево, Калиновка, Суерметово, Новотураево, Нижние Карамалы, Кулбаево, Михайловка, Тарказы;
- в Иглинском районе: деревня Нижние Лемезы;
- в Калтасинском районе: деревня Чумара;
- в Караидельском районе: деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш;
- в Куюргазинском районе: деревни Ст.Балаларово, Новомурапталово;
- в Мелеузовском районе: деревни Варварино, Петропавловка, Сухаревка;
- в Мечетлинском районе: деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азнагулово, Абдрахимово, Абдуллино, Каранаево;
- в Мишкинском районе: село Каменево, деревни Сабаево, Сосновка;
- в Миякинском районе: деревни Малые Каркалы, Кызыл-Чишмы, Суккул-Михайловка, Миякитамак, Менеузтамак;
- в Стерлибашевском районе: сёла Старый Калкаш, Стерлибашево, посёлок Первомайский, деревни Мустафа, Сараиса;
- в Стерлитамакском районе: посёлок Заливной, сёла Аючево, Айгулево, Байрак, деревни Кантюковка, Максютово, Преображеновка, хутор Веселый, Совхоз техникум;
- в Уфимском районе: сёла Булгаково, Жуково, Русский Юрмаш, посёлок Лебяжий, деревни Нижегородка, Камышлы;
- в Учалинском районе: село Наурузово, деревня Новобайрамгулово;
- в Фёдоровском районе: деревняи Батырово, Ст.Михайловка, Ново-Яушево, Балыклы, Денискино, Кирюшкино, Новоселка, Веселовка, Атяшево;
- в Хайбуллинском районе: сёла Урузбаево, Самарское;
- в Чекмагушевском районе: деревня Новоюмраново;
- в Чишминском районе: сёла Кара-Якупово, Верхнехозятово, деревня Сабурово.