В минэкологии Башкирии назвали населенные пункты, которые может затопить

Напомним, несмотря на спокойный прогноз, Уфа и республика уже начали готовиться к паводку. По данным синоптиков, в этом году запасы воды в снежном покрове бассейна близлежащих рек - Белая и Уфа - на 49% ниже нормы. Высота снега в среднем составляет около 35 миллиметров — это на 40% ниже нормы. Но расслабляться никто не собирается.