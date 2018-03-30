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В минэкологии Башкирии назвали населенные пункты, которые может затопить
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В минэкологии Башкирии назвали населенные пункты, которые может затопить

Сегодня, 09:56ОбществоНадежда Валитова
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