В Уфе уже созданы противопаводковые штабы

Сегодня, 20 марта, на оперативке в администрации Уфы обсудили подготовку к предстоящему весеннему паводку.

По данным синоптиков, в этом году запасы воды в снежном покрове бассейна близлежащих рек - Белая и Уфа - на 49% ниже нормы. Высота снега в среднем составляет около 35 миллиметров — это на 40% ниже нормы.

Но расслабляться никто не собирается.

- Городские службы готовы к различным ситуациям, - сообщил начальник столичного Управления гражданской защиты Расим Абдуллин. – В Уфе создано 28 противопаводковых штабов, 12 наблюдательных постов, 54 пункта временного размещения.

По его словам, в случае неблагоприятных условий вода в реках может внезапно подняться примерно на 4-5 метров. Но даже при таком стечении обстоятельств уфимские жилые дома в зону затопления не попадут.