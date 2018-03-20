В Уфе уже созданы противопаводковые штабы

Несмотря на спокойный прогноз, столица готовится к паводку всерьез.
Сегодня, 20 марта, на оперативке в администрации Уфы обсудили подготовку к предстоящему весеннему паводку.
По данным синоптиков, в этом году запасы воды в снежном покрове бассейна близлежащих рек - Белая и Уфа - на 49% ниже нормы. Высота снега в среднем составляет около 35 миллиметров — это на 40% ниже нормы.
Но расслабляться никто не собирается.
- Городские службы готовы к различным ситуациям, - сообщил начальник столичного Управления гражданской защиты Расим Абдуллин. – В Уфе создано 28 противопаводковых штабов, 12 наблюдательных постов, 54 пункта временного размещения.
По его словам, в случае неблагоприятных условий вода в реках может внезапно подняться примерно на 4-5 метров. Но даже при таком стечении обстоятельств уфимские жилые дома в зону затопления не попадут.
В том случае, если уровень воды поднимется выше 5,2 метра, может оказаться затоплена автодорога между поселком Романовка в Демском районе и улицей Козарез в Ленинском районе.