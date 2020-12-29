В Башкирии сумма прожиточного минимума для пенсионеров вырастет на тысячу рублей

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума составляет 8649 рублей. С 2021 года цифра увеличится до 9605 рублей. По словам министра семьи и труда Ленары Ивановой, в Башкирии более 120 тысяч пожилых, которые получают пенсию в размере или ниже прожиточного минимума.