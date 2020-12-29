В Башкирии сумма прожиточного минимума для пенсионеров вырастет на тысячу рублей

В Башкирии сумма прожиточного минимума для пенсионеров вырастет на тысячу рублей

Сегодня, 10:48ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил сумму прожиточного минимума для пенсионеров. Соответствующий документ он подписал накануне, 28 декабря.

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума составляет 8649 рублей. С 2021 года цифра увеличится до 9605 рублей. По словам министра семьи и труда Ленары Ивановой, в Башкирии более 120 тысяч пожилых, которые получают пенсию в размере или ниже прожиточного минимума.

— И в этом случае Пенсионный фонд доводит выплату пенсионеру до этого размера. Эту выплату мы называем ФСДП (федеральная социальная доплата к пенсии). В этом году, например, средний размер ФСДП составил 1953,5 р. Так что, повышение прожиточного минимума пенсионера имеет большое практическое значение, — отметила она.

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