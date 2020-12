В Башкирии сумма прожиточного минимума для пенсионеров вырастет на тысячу рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил сумму прожиточного минимума для пенсионеров. Соответствующий документ он подписал накануне, 28 декабря.

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума составляет 8649 рублей. С 2021 года цифра увеличится до 9605 рублей. По словам министра семьи и труда Ленары Ивановой, в Башкирии более 120 тысяч пожилых, которые получают пенсию в размере или ниже прожиточного минимума. — И в этом случае Пенсионный фонд доводит выплату пенсионеру до этого размера. Эту выплату мы называем ФСДП (федеральная социальная доплата к пенсии). В этом году, например, средний размер ФСДП составил 1953,5 р. Так что, повышение прожиточного минимума пенсионера имеет большое практическое значение, — отметила она.

