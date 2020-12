В Башкирии родственник погибшего пенсионера рассказал о содержании в доме престарелых

Близкий родственник одного из погибших при пожаре пенсионеров в доме престарелых в Абзелиловском районе рассказал о деталях содержания. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По словам Салавата Насырова, этот дом престарелых нашла его супруга через интернет. За время нахождения там его родственника, плохих отзывов об учреждении он не слышал. При этом вместо фиксированного размера платы за содержание у пенсионеров забирали пенсию. — Они, по-моему, пенсию забирали. У него пенсия минимальная была, 9 с чем-то тысяч рублей. Мы навещали, он не обижался, говорил, что здесь устраивает, говорит мужчина. Напомним, трагедия произошла сегодня ночью. В обломках сгоревшего здания обнаружили 11 погибших. Следственный комитет Башкирии задержал владелицу пансионата. Ведутся следственные действия.

