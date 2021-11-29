В аппарате Абрамченко подняли вопрос изменения цен из-за утилизации

На заседании в РСПП, прошедшем в среду, 24 ноября, представители бизнес-ассоциаций выразили позицию против введения экосбора. По их мнению, из-за него рост стоимости продукции может достигнуть 25%. В Российском экологическом операторе (РЭО) данные предположения опровергли.

Сайт kp.ru цитирует заявление, которое сделали в РЭО, о том, что попытка сослаться на повышение стоимости продукции отражает желание уйти от уплаты экосбора. Добросовестные производители включают стоимость утилизации продукции в себестоимость товаров. Кроме того, в РЭО развеяли миф о высокой стоимости утилизации. Так, стоимость утилизации одной пивной бутылки составит 88 копеек, двухлитровой пластиковой тары — 14 копеек, банки пива — 4 копейки. Потенциальный рост цен, таким образом, не будет превышать 1,5%. Заявления бизнес-ассоциаций об удорожании товаров на 25% — попытка затянуть введение РОП (расширенной ответственности производителей). В настоящее время предприятия должны закладывать стоимость утилизации в цену продукции. Этот принцип был введен в 2015 году в рамках существующей системы РОП, которая действует на доверительной основе. Обновление концепции РОП принесет населению и компаниям экономическую выгоду. Так, средства из экосбора частично могут быть направлены на уменьшение платежей за вывоз мусора для граждан, которые сортируют отходы. Для производителей могут быть предусмотрены льготы в том случае, если они выбирают упаковку с содержанием вторичного сырья, то есть более экологичную. Это повлечет за собой снижение конечной стоимости товара. В настоящее время действуют коэффициенты, которые, по сути, взяты с потолка. Они не компенсируют стоимость работы предприятий по утилизации. В новой модели, напротив, предполагается увеличение ставок экосбора в зависимости от экологичности упаковки продукции. Данную концепцию правительство согласовало в 2020 году. Норматив по утилизации упаковки для товаров каждый год будет становиться выше на 10%, пока не составит 100%. Как отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, повышающие коэффициенты — шаг к росту ответственности поставщиков. Данное нововведение побудит производителей отказываться от материалов, которые нельзя отправить на переработку. Как сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, новое нормативное регулирование почти всегда оценивается бизнесом негативно, говорят о росте издержек. «Когда мы начинаем эти издержки предметно анализировать — оказывается, что это не так. Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию максимум 0,1-0,2 процентного пункта. Работа над созданием новой концепции РОП велась на протяжении года в рамках рабочей группы с привлечением отраслевых министерств и бизнеса, объединений потребрынка. Концепция была поддержана. За более чем 4 года своего действия РОП в текущем виде показал полную экологическую и экономическую стагнацию. В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Сегодня финансовое бремя за образование мусора фактически лежит на гражданах: бизнес платит около 3 млрд рублей экосбора, а граждане — за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.

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