В Госдуме рассказали, когда будет возможна химическая кастрация педофилов

Причиной для внесения в Государственную думу подобных проектов закона стало происшествие, совершенное в Кемеровской области. Там 41-летний метсный житель совершил сексаульноге насилсие в отношении двух 10-летних школьниц, после чего убил их. Мужчина признал свою вину, ранее он был осужден за педофилию, но был освобожден в 2019 году. В настоящее время преступник находится под стражей.